《惡靈古堡9》粉絲必追！確認TGA將有驚喜預告曝光

很快的，今年遊戲圈最重要的頒獎典禮之一年度遊戲大獎（TGA 2025）即將在 12 月 12 日正式登場，揭曉今年的各類遊戲獎項與最佳年度遊戲獎落誰家。而除了緊張刺激的頒獎典禮外，全球遊戲廠商們也摩拳擦掌，與往年一樣打算在 TGA 2025 上帶來更多未來新作的消息。昨（5）天年度遊戲大獎主辦人 Geoff Keighley 搶先確認，即將在明年 2 月 27 日正式上市的《惡靈古堡9 安魂曲》這次也將在 TGA 2025 上帶來更進一步的消息！

(Credit:Capcom)

遊戲大獎主辦人 Geoff Keighley 昨（5）天在自己的 X 上確認，稱《惡靈古堡9 安魂曲》將「定義恐懼的新面貌...」，確認這款由 Capcom 在今年夏日遊戲節上宣佈的經典恐怖遊戲 IP 續作將會有更進一步的消息。這也讓許多人開始猜測 Capcom 接下來又會將什麼驚喜帶給全球粉絲，而目前最多人猜的是，或許這次將確認，《惡靈古堡》系列的經典角色里昂將重回浣熊市，出現在遊戲之中。

而除了《惡靈古堡9 安魂曲》之外，目前還有 2023 年在 TGA 2023 上宣佈的科幻新作《Exodus》、《全軍破敵》新作、超級英雄格鬥遊戲《Invincible VS》會在 TGA 2025 上帶來新消息，把握今年最後一場遊戲界盛會的發表機會。不過，也相信除了這幾款遊戲外，TGA 2025 上肯定還會有許多遊戲商帶來更多驚喜，讓全球玩家們期待 2026 年。