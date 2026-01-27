《惡靈古堡9》總監談里昂與艾達王關係，語帶保留：將有粉絲喜愛的內容

Capcom（卡普空）即將推出的新作《惡靈古堡9安魂曲》（Resident Evil Requiem），隨著發售時間接近，各種蛛絲馬跡也引起網友好奇。像是預告片中里昂對著耳機說話的一幕，被猜測對面可能是艾達王。而最近，遊戲總監中西晃史在接受外媒採訪時，直接回應了大家都在意的問題。

通常有里昂就有艾達王！（圖源：Resident Evil 4 逆命殊途）

根據外媒 Deadline 訪問，中西晃史在聽到這問題時，笑稱自己知道很多粉絲都對類似事情很感興趣，每個人都想要知道答案。他也語帶保留的說：「我也對里昂和艾達的私密關係很感興趣」。雖然他表示不會透露相關內容，但他強調開發團隊投入了大量心血，在遊戲中安排了粉絲們會喜愛與享受的故事內容，請大家拭目以待。

本次《惡靈古堡9》的劇情設定重新回到拉昆市，採用雙主角敘事。除了玩家熟悉的里昂外，另一位主角是全新的女性角色葛蕾斯。故事描述身為 FBI 分析師的葛蕾斯為了調查母親多年前的死亡事件，與重返拉昆市的里昂命運交錯。考慮到里昂的劇情通常會有不少與艾達王的互動，因此才有許多粉絲認為艾達王很可能也會在本作中登場。