《惡靈古堡9》里昂「人設崩壞」？新片段見死不救惹議 老粉絲談「這才是常態」

最近《惡靈古堡9安魂曲》（Resident Evil Requiem）舉辦了媒體試玩會，其中一個片段卻掀起「里昂人設崩壞」的討論。因為里昂親眼目睹護士遭受攻擊，甚至有長達 10 多秒的時間，都選擇不幫忙而是站在一旁發呆。這與里昂過去「置個人生死於度外、絕不放棄拯救任何一條生命」的英雄形象大相逕庭。

里昂在本作中會更加冷血？（圖源：Resident Evil Requiem）

許多網友質疑新作編劇是否讓這位經典角色「人設崩壞」，指責里昂在影片中太冷漠又反應遲鈍。但一些片段中又會在危險到來之前提醒對方，為何護士這一段就像是裝作沒看到一樣。

而針對這情況，先前就有一派網友指出，過去的遊戲與動畫表現，里昂除了二代登場以外，後續早已不在乎平民的死亡，像是在動畫電影《惡靈古堡：血仇》的高速公路追逐戰中，里昂直接波及多台無辜行駛中的車輛，間接導致大量平民傷亡，也沒有任何反應。很可能是長期行動以來見過的死傷太多，里昂早已對這些事情無感，已經不再是當初那個熱血助人的小警察。

此外，知名 Capcom 爆料者 Dusk Golem（AestheticGamer），提出了先前《惡靈古堡9》總監受訪說的，想讓大家在本作中去看看「里昂到底怎麼了？」，猜想這段是開發團隊刻意的行為。畢竟先前就有人從里昂發黑的脖子判斷，里昂可能在本作中感染某種病毒，導致整個人性格大變也說不定。

甚至有不少討論指出，當下該片段里昂的手部已經有拔槍動作，里昂也還在觀察情況。護士的死亡發生在很短的瞬間，這更像是在混亂遭遇戰中人類反應時間的極限，而不是里昂冷靜評估後認為「不值得救援」。