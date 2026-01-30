《惡靈古堡9》里昂「超壯手臂」爆紅！緊身衣下爆青筋 網嗨：官方太懂了

Capcom（卡普空）即將在 2 月推出的新作《惡靈古堡9安魂曲》（Biohazard Requiem），最近也越來越多最新實機畫面曝光。除了讓人恐懼的新敵人外，最受玩家矚目的焦點竟然是男主角「里昂」。雖然本作中的里昂年約 50 歲，已經是成熟的帥大叔，但新的影像中，里昂脫去了招牌夾克，只穿著一件超緊身的短袖上衣，展現出比以往更加壯碩的身材，讓社群瞬間沸騰。

這手臂線條、肌肉、青筋！（圖源：Resident Evil Requiem）

在網路上引發瘋傳的一段畫面中，里昂正使用斧頭強行撬開一個櫃子。雖然這本該是一個普通的探索互動，但鏡頭運鏡卻似乎「別有用心」的聚焦在他施力的手臂上。由於緊身衣的包覆，里昂肩膀與上臂的肌肉線條展露無遺，加上因為用力而浮現的明顯青筋，讓這個開櫃子的動作充滿了吸引力。

不難看出里昂的身材和《惡靈古堡4重製版》時期較為精瘦的手臂相比，這次的里昂展現了更為粗獷、歷經滄桑的肉體美感，被粉絲戲稱是「克里斯化」的健身成果。會提到克里斯，也因是因為《惡靈古堡5》中克里斯曾徒手擊碎岩石，被稱為「戰士大猩猩」，後 8 代登場時整個人的身材變得更加壯碩，可以單人滅村對上無數生化兵器 B.O.W。

克里斯大猩猩也非常壯。（圖源：Resident Evil Village）

這段畫面曝光後立刻在社群平台 X（推特）上引發暴動，網友大讚卡普空：「真的知道大家想看什麼」。留言表示里昂的手臂線條：「太性感」、「根本無法專心看劇情」，甚至有人笑稱：「這遊戲一半的開發預算都花在製作里昂的二頭肌上了」。開發團隊也曾在訪談中透露，這次里昂的造型是經過公司內部女粉絲嚴格監修，連脖子上的皺紋都不放過，目的就是要打造出讓人一眼心動的成熟魅力，如今看來這波「肌肉」策略確實很成功。