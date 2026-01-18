《惡靈古堡9》里昂新夾克又弄丟了？戰鬥畫面只剩單薄長袖

《惡靈古堡》（Resident Evil）系列中的高人氣主角「里昂」，除了薪水很高、載具破壞者的梗外，其實他也經常弄丟夾克，並且價格還不便宜。而在官方最近釋出的《惡靈古堡9安魂曲》（Resident Evil Requiem）實機片段中，就有眼尖的玩家發現，里昂似乎又要重演「弄丟夾克」的經典片段。

里昂新外套又要弄丟了嗎？（圖源：Resident Evil Requiem）

從《惡靈古堡4》原版開始，里昂標誌性的轟炸機夾克就經常在初期不翼而飛。而這次新作的預告畫面顯示，里昂在遊戲登場時仍穿著帥氣的新黑色夾克，但在後續的戰鬥畫面中卻又剩下單薄的長袖上衣，讓老玩家推測這件新的夾克恐怕又「凶多吉少」。

有趣的是，里昂的「掉裝」歷史已成為社群間的熱門迷因。回顧《惡靈古堡4》原版，那件被視為經典的夾克在第一章結束後就被村民搶走，甚至玩家還能在後續內容中發現這件夾克竟穿在一名感染的村民身上。

而價格部分，在《惡靈古堡4 重製版》推出時，卡普空曾與老牌夾克製造商 SCHOTT NYC 合作，推出官方授權的同款夾克，目前還是能買到，定價高達 1,690 美元（約新台幣 5.3 萬元）。至於新登場的黑色夾克，網友也找到外觀類似的版本，售價比較便宜，原價為 39,930 日圓（約新台幣 8,000 元）。