《惡靈古堡9 安魂曲》新預告真的來了！經典角色里昂確認回歸，與新主角一起展開冒險！

今（12）天全球遊戲圈每年年底的盛會年度遊戲頒獎典禮（TGA2025）正式登場，許多遊戲廠商也都帶來了自家作品的最新消息，明年 2 月 27 日將推出的《惡靈古堡9 安魂曲》在獎會開始前所預告的新消息也如約而至，系列經典角色里昂確認將回歸遊戲！

這次《惡靈古堡9 安魂曲》的故事舞台對於許多《惡靈古堡》的粉絲們來說真的別具意義，因為這次系列又將回到《惡靈古堡》系列中非常重要的浣熊市，玩家將跟隨 Alyssa 之女，主角 FBI 探員 Grace Ashcroft 的腳步重回熟悉的經典舞台冒險，此外，而許多《惡靈古堡》粉絲們也希望能在浣熊市中看到那些系列史上的經典角色回歸，繼續陪伴玩家們展開新故事。

而在今（12）天公布的最新宣傳影片中，主角 Grace Ashcroft 看起來正在如同之前《惡靈古堡2》中里昂躲避暴君一樣，也在飯店中不斷躲避強敵而感到慌張。但這一次，有輛神秘車輛也來到了飯店外頭，結果打開車門的就是里昂！他也藉著這個機會進入飯店與 Grace Ashcroft 相見，並讓玩家們非常期待他又將在遊戲中扮演什麼角色，帶領玩家們展開什麼冒險。