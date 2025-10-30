《惡靈古堡9》里昂確認登場？官方開預購PS商店洩漏「里昂額外造型」敘述

Capcom（卡普空）《惡靈古堡》系列新作《惡靈古堡9安魂曲》（Resident Evil: Requiem），將在 2026 年 2 月 27 日發售。網路上仍有許多粉絲相信傳聞，認為人氣主角「里昂」會在本作登場。而今日（30），《惡靈古堡9安魂曲》正式開放預購，其中就被發現 PS5 商店的豪華版敘述中，疑似出現了里昂的額外服裝獎勵。

里昂被官方證實了？（圖源：Resident Evil 4）

《惡靈古堡9安魂曲》官方正式開放數位版和實體版預購。而這次 Capcom 更是積極宣傳 Switch 2 版，推出一次收錄 7、8、9 代的「Resident Evil Generation Pack」組合包。最驚喜的是，還有 Switch 2 Pro 特仕手把會和遊戲同步推出，以及一個尚未公開外觀的《惡靈古堡9安魂曲》主角「葛蕾斯」amiibo，預計 2026 年夏季推出。

不過在《惡靈古堡9安魂曲》預購開放後，有 PlayStation Store 葡萄牙區的網友馬上發現，《惡靈古堡9安魂曲》的豪華版敘述中，獎勵提到了：「5套裝束，包括葛蕾斯裝束『蒂米特雷斯庫』，以及里昂的『D.S.O.特別探員』（D.S.O. Special Agent）」

雖然目前已經看不到該段敘述，但只要不是官方寫錯，基本上已經能確定里昂確實會在本作中登場，尤其是考慮先前《惡靈古堡》系列中的額外服裝，都是給可操作角色替換這點，玩家有很大機率可以在本傳系列中再次扮演這位老朋友。不過另一方面，也有些網友移植網路上的圖片是改圖，最早分享的 Reddit 帳號已經刪除貼文，一切真相只能等待 Capcom 官方正式公開的那一天。