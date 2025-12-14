《惡靈古堡9》里昂51歲帥氣造型的幕後！原來是公司內「女粉們」給出很多意見！

不久前結束的 TGA 2025 頒獎典禮上，Capcom《惡靈古堡9安魂曲》（Resident Evil Requiem）驚喜公開另一位可操作主角「里昂」，驗證了數個月以來的傳聞。當然，許多人重點更放在本作中已經是 51 歲「大叔」的里昂外觀上。其中製作人熊澤雅登與總監中西晃史接受了專訪，探討了該傳奇角色的設計理念，並透露公司內有許多里昂的女粉給出意見。

51 歲的帥氣大叔。（圖源：Resident Evil Requiem）

根據日本媒體 ファミ通 訪問，中西晃史提到這次的視覺設計方向，是希望能展現里昂一路走來所背負的沉重經歷，同時確立他作為一名「帥氣大叔」的形象。而最終看到 TGA 2025 直播中大家給出的正面評價和留言，讓他感覺到非常安心。

至於里昂的角色設計過程，熊澤雅登透露了一段有趣的幕後花絮：「公司內員工也有很多里昂的女粉絲，所以會受到很尖銳的指正…不對，是會收到各式各樣的意見」

中西晃史也補充道，設計師們為了回應這些期待付出了很多努力，畢竟拉昆市作為里昂故事的起點，是《惡靈古堡2重製版》以來再次回來。當這位經歷滄桑的主角重返原點時，他的感受和行動都將成為《惡靈古堡9》劇情中值得玩家關注的重要看點。