《惡靈古堡9》里昂51歲還單身嗎？製作人「曖昧回答」勾起粉絲好奇心

在上週末舉辦的 2026 台北國際電玩展期間，傑仕登 Justdan 的特別舞台活動中，Capcom（卡普空）新作《惡靈古堡9安魂曲》（Resident Evil: Requiem）的製作人熊澤雅回答了一些問題，其中就回答了關於高人氣主角「里昂」是否還是單身的答案。

里昂難到已經結婚了？（圖源：Resident Evil Requiem）

廣告 廣告

在《惡靈古堡9》中，里昂的年紀被推算為 51 歲左右，已經是上了年紀的大叔，因此不少人都猜測里昂可能在過去遊戲和動畫中沒出現時間裡，可能已經有了另一半或是結婚了。而在台北國際電玩展中，熊澤雅登則回應：「我覺得有些事情如果不直接劇透，會比較有趣」，這種相當曖昧的答案，也勾起了許多系列粉絲的好奇心與想像空間。

然而除了官方釋出的消息外，知名 Capcom 相關爆料人 DuskGolem（ AestheticGamer）則在最近帶來他的新爆料，提到另一名人氣男主角克里斯，以及被認為會和里昂在一起的與艾達王，都不會出現在《惡靈古堡9》當中。假如爆料屬實，期待看到艾達王與里昂再次互動，或是克里斯強勢回歸的粉絲們，可能得先做好這兩位角色將會缺席的心理準備。當然一切答案還是靜待遊戲發售後的謎底揭曉。