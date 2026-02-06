《惡靈古堡9》amiibo公開卻大翻車！里昂臉部造型遭玩家狂酸

在昨晚播出的 Nintendo Direct 發表會上，卡普空壓軸帶來《惡靈古堡 安魂曲》（惡靈古堡9）最新消息，除了再度宣傳遊戲玩法外，也同步公開對應角色造型的 amiibo 公仔，預計於今年夏季正式開賣。消息一出原本讓粉絲相當期待，沒想到焦點卻很快歪樓，全被公仔的臉部造型搶走風頭。

里昂的 amiibo 被不少玩家吐槽（圖源：CAPCOM）

不少玩家在社群平台上直接開噴，普遍認為兩款 amiibo 的身體比例與服裝細節還算及格，但臉部簡直是災難現場，尤其里昂那張臉的五官被直指僵硬又浮腫，眼神空洞到有點喜感，完全沒有本尊該有的帥氣與滄桑感；另一名女主角葛蕾絲則被吐槽成「蠟像」，整體塑膠感爆表，不少人直言這已經不是恐怖遊戲週邊，而是另類驚悚收藏品，看了只會氣到笑出來。

《惡靈古堡9》是系列本傳正統新作，這次採「雙主角」路線推進劇情：玩家會在女主角葛蕾絲與里昂之間切換，從不同視角補齊事件真相與關鍵線索。玩法支援第一、第三人稱視角切換，讓偏愛不同手感的玩家都能用自己習慣的方式跑流程。本作確定 2026 年 2 月 27 日推出，平台包含 Nintendo Switch 2、PlayStation 5、Xbox Series X|S、PC（Steam），同時 Switch 2 也會推出對應的 Pro Controller 特仕版，而里昂與葛蕾絲兩款 amiibo 則預告 2026 年夏季上市。