《惡靈古堡9》Capcom半年前就預告「里昂」登場！網發現翻轉畫面藏彩蛋「LEON」

Capcom（卡普空）《惡靈古堡9安魂曲》（Resident Evil Requiem）即將在 2026 年 2 月推出，日前也確認「里昂」是第二名可操作角色。里昂公開後，終於證實了先前網路上的各種爆料傳聞，並且還有眼尖的網友在半年前首波宣傳影片中發現 Capcom 埋藏已久的「彩蛋」，原來早在遊戲最初宣傳階段，官方就暗示了人氣主角里昂的回歸。

原來官方很早就說了。

這個隱藏訊息藏得相當巧妙，一般觀眾在正常觀看時幾乎難以察覺。根據網友的實測分析，關鍵在於預告片結尾浮現副標題的「Requiem」最後幾秒鐘。如果玩家在不斷變換大小寫特定影格按下暫停，將螢幕畫面旋直接垂直翻轉，原本的「Requiem」美術字體的「Reuq」竟會完美變形拼湊出「LEON」的名字。這項發現證實了里昂並非後來才決定的角色，而是從項目曝光之初就已在場。

此消息一出立刻在社群平台 X（推特）上瘋傳，許多玩家對於自己看了無數次預告卻完全沒發現這個細節感到不可思議，並且後續幾個預告中都有出現。粉絲們紛紛讚嘆開如果這真的是發團隊刻意加入的，那的確充滿巧思，認為利用字體變形結合翻轉視角的手法很高明，不只成功在當時隱藏了主角身分，如今被挖掘出來後更增加了不少話題性。