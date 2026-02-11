《惡靈古堡9 安魂曲》之後的下一部作品是五代重製版？美國分級出爐現端倪！

就與電影、影集等其他娛樂創作一樣，在遊戲正式推出之前，往往也都需要由當地的監管機構進行分級評定，決定到底是普遍級、保護級、輔導級還是限制級，以保護兒少不會過早接觸到不該接觸的遊戲，讓他們能夠順利成長。而作為全球主要遊戲市場之一，美國的娛樂軟體分級委員會（ESRB）網站現在也很常會意外洩露接下來即將推出的大作，而根據他們網站的最新消息，《惡靈古堡5 重製版》的分級頁面已經出爐，似乎也代表很有可能就是緊隨《惡靈古堡 安魂曲》之後的下一部《惡靈古堡》作品。

(Credit:Capcom)

根據美國娛樂軟體分級委員會（ESRB）頁面，日本遊戲廠商 Capcom 提交的《惡靈古堡5 重製版》XBOX 版本因為遊戲中包括血腥、暴力、粗俗語言等內容，已經被評定為限制級（M+）。並且也揭露《惡靈古堡5 重製版》將讓玩家扮演兩名特工，透過探索環境、解謎、戰鬥來阻止病毒爆發，並且在遊戲中也有散落四處的內臟、被鱷魚吞噬等血腥場面，並且遊戲中還有內購機制。

而如果加上之前《惡靈古堡5》女主角席娃·亞洛瑪配音員 Eva La Dare 的暗示，似乎也能確認 Capcom 在《惡靈古堡9 安魂曲》之後的下一部《惡靈古堡》作品就是《惡靈古堡5 重製版》，以現代技術帶大家重回五代遊戲的冒險故事。