《惡靈古堡9 安魂曲》會是開放世界嗎？遊戲總監親澄清：「不是喔！」

日本遊戲廠商 Capcom 旗下大作《惡靈古堡》系列的最新作《惡靈古堡9 安魂曲》將於 2 月 27 日正式發售，與全球玩家們見面。而最近總監中西晃史也接受專訪披露更多新作細節，聊到遊戲玩法時正式確認，雖然《惡靈古堡9 安魂曲》採用葛蕾絲與里昂的雙主角機制，但這款新作並不是一款開放世界遊戲。

綜合外媒報導，《惡靈古堡9 安魂曲》遊戲總監中西晃史近期接受外媒專訪，表示他們特別想回應的是最近社群上討論熱烈的話題：「《惡靈古堡9 安魂曲》到底是不是開放世界遊戲？」：「我們想澄清的是，《惡靈古堡9 安魂曲》並不是一款開放世界遊戲。」，他進一步解釋，《惡靈古堡9 安魂曲》的核心機制會將葛蕾絲與里昂兩位主角截然不同，但都能代表《惡靈古堡》系列的玩法結合成一個完整的整體，而玩家們在玩《惡靈古堡9 安魂曲》時也能體驗到，開發團隊選擇的就是對這個目標來說最正確的詮釋方式。

而事實上，根據國外媒體先行的《惡靈古堡9 安魂曲》遊戲體驗，外媒 IGN 也表示葛蕾絲當主角的部分會讓有玩過《惡靈古堡》二代與七代的玩家感到很熟悉，並且里昂的部分也會帶大家回到《惡靈古堡》4 代的回憶之中。而這樣的結合是否真的有效，或許在一個月過後，《惡靈古堡9 安魂曲》正式上市時我們就能見真章了。