《惡靈古堡9 安魂曲》總監談雙主角操控時間各半：「里昂負責動作爽快、葛蕾絲負責恐懼感！」

對於《惡靈古堡》系列的粉絲們來說，在日前的 TGA2025 頒獎典禮上可說是收到了來自《惡靈古堡9 安魂曲》開發團隊的最大驚喜：系列作中廣受玩家們歡迎的里昂將重回遊戲，而且還是能夠操作的第二位主角！而製作人熊澤雅登與總監中西晃史最近也接受了訪問，聊到《惡靈古堡9 安魂曲》的雙主角機制將怎麼運作，表示遊戲中將只有一條故事線，玩家會隨著劇情在葛蕾絲與里昂之間切換，而兩位主角的操作時間也大約一半一半，而且里昂還將與葛蕾絲各司其職，呈現出《惡靈古堡9 安魂曲》不同的面相。

(Credit:Capcom)

綜合外媒報導，《惡靈古堡9 安魂曲》製作人熊澤雅登與總監中西晃史日前接受了外媒訪問，透露在《惡靈古堡9 安魂曲》中雖然有里昂與給蕾絲兩位主角，但只有一條故事劇情，玩家會隨著劇情進展在里昂與葛蕾絲的章節間切換，能夠操作兩位主角的時間差不多一樣，並且也會有章節來呈現雙方是如何碰面的。「並且，葛蕾絲將是《惡靈古堡》史上最膽小的角色，里昂則是經驗豐富的老兵！」

也因此，中西晃史也表示，他們這次將里昂塑造成了必須肩負許多責任的型男大叔，這次重回浣熊市對里昂來說也將有更多特別的意義與反應。此外，也因為里昂與葛蕾絲兩個主角的性格衝突，中西晃史就不諱言的表示，里昂是負責遊戲中的動作畫面、給玩家釋放緊張感的。「玩家會在里昂的章節中感到安心。」，而葛蕾絲可說是《惡靈古堡9 安魂曲》的「恐怖擔當」，她的章節負責帶來《惡靈古堡9 安魂曲》中的恐怖感：「然後會接著在葛蕾絲的章節中再次被嚇到！」

(Credit:Capcom)

中西晃史也表示，這樣的調劑就是《惡靈古堡9 安魂曲》為什麼要讓里昂回歸的原因：「如果只有葛蕾絲，那會恐怖到極點，我認為玩家會在遊戲中感到以往作品沒有的爽快感、滿足感。」，製作人熊澤雅登也表示，《惡靈古堡9 安魂曲》在恐怖段落後動作畫面會更刺激，反過來時恐怖橋段又會更加駭人，而這一切都歸功於成功整合了兩種截然不同的遊戲玩法。

總監中西晃史也進一步透露，玩家們也能期待，現在已經變成「型男大叔」的里昂仍然有相當熱血的內心，「能夠呈現只有上了年紀的男人獨有的冷面幽默、與淡淡的諷刺感。」，他也提到，在開發時的其中一個核心主題就是「2026 年的里昂會是什麼面貌？」，因此也透露，里昂在遊戲中的風格是基於《惡靈古堡4》的基礎做出改變而來。此外，中西晃史也提到了《惡靈古堡》系列中一定被摧毀的直升機等交通工具，表示：「這是大家可以期待的一部分！」