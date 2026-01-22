《惡魔獵人 6》被爆正全力開發中？粉絲期待但也質疑真實性

最近關於 Capcom（卡普空）旗下的知名動作遊戲系列《惡魔獵人》（Devil May Cry）新作有不少消息。其中根據爆料人 ONKGamer 透露，Capcom 目前正全力開發《惡魔獵人6》當中，同樣會有次世代的視覺效果、快節奏的動作戰鬥，以及更具史詩感的 BOSS 戰。

許多粉絲都在等待新作。（圖源：Devil May Cry 5）

這消息在社群上獲得許多討論，粉絲們也都提出對續作的期待與想法。像是以只存在背景故事中的傳奇魔劍士「斯巴達」為主角的前傳作品；也有老玩家希望新作能回歸單一主角模式，再次由但丁獨挑大樑。此外，亦有玩家建議應為維吉爾安排獨立劇情與關卡，探索其與尼祿生母之間的過往空白。

而對於爆料內容，社群中仍存在不少質疑聲音。部分網友指出，爆料來源並沒有任何權威或證據佐證，加上《惡魔獵人5》開發完成後，製作人 Matt Walker 在 2022 年離開，任職超過 30 年的總監伊津野英昭也在 2024 年時宣布離職，短時間內許多粉絲都都認為《惡魔獵人》系列很難有人接手。