《愛情怎麼翻譯？》取景地公開！從鐮倉邂逅到義大利告白 美到想立刻訂機票

近期熱門韓劇《愛情怎麼翻譯？》開播後除了金宣虎與高允貞的「神顏組合」火花四射，劇組更是不惜重本橫跨日本、韓國、加拿大及義大利等地實地取景。唯美的鏡頭語言搭配異國風情，讓戲迷打趣形容：「這不是韓劇，是全球旅遊形象片！」

《愛情怎麼翻譯？》在加拿大取景，金宣虎、高允貞互動充滿火花。（圖／Netflix）

日本鐮倉：心碎的邂逅與約定

周浩鎮（金宣虎 飾）與車茂熙（高允貞 飾）的緣分，從充滿懷舊感的「鐮倉」緩緩鋪陳。

兩人在極樂寺車站搭上江之電，內心各自揣著舊愛的傷痕，開啟了命運的交集。在拉麵店巧遇後，兩人在御靈神社前定下晚餐之約，並漫步於片瀨漁港共賞海景夕陽。這段旅程，成功讓原本背負傷心回憶的兩人，在陌生的國度交換了溫暖。

加拿大：極光下的初吻與壯麗奇境

《愛情怎麼翻譯？》在加拿大取景，福士蒼汰飾演日本男星黑澤博。（圖／Netflix）

隨著劇情發展，車茂熙參與的戀愛實境秀《浪漫之旅》移師加拿大。鏡頭掠過班夫大道的繁華、硫磺山纜車的壯闊與弓河瀑布的奔騰。劇組更在Nancy Pauw Bridge拍出了極光下的浪漫氛圍。雖然劇中極光畫面為後製，但金宣虎在拍攝期間曾於社群分享了真實極光照。

而兩人在坎莫爾「採石場湖（Quarry Lake）」寫下了兩人的初吻瞬間。湖面倒映著巍峨高山，伴隨金黃色的銀杏林，每一影格都美得像明信片。

義大利：魔幻寫實的人文告白

《愛情怎麼翻譯？》也在義大利捕捉不少美景。（圖／Netflix）

轉往義大利後，風景從壯麗自然轉向厚重的歷史感。車茂熙在貝殼廣場赤裸地向周浩鎮揭開童年陰影，情緒張力拉滿。從卡拉卡拉浴場、神祕的電影書店，到最終的靈感聖地「天空之城」。黑澤博（福士蒼汰 飾）在此大膽告白的同時，車茂熙也藉此試探周浩鎮的心意，兩人的曖昧在歐風古堡間激盪出最高潮。

《愛情怎麼翻譯？》故事在義大利風格大轉彎。（圖／Netflix）

《愛情怎麼翻譯？》之所以能觸動人心，是因為它不只靠俊男美女或灑狗血的戀愛張力，而是將景觀與角色心境巧妙結合。觀眾在嗑CP的同時，也彷彿跟著主角們完成了一場自我療癒的壯遊。

《愛情怎麼翻譯？》也在義大利捕捉不少美景。（圖／Netflix）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導