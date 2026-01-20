《愛情怎麼翻譯？》字幕出包！ 金宣虎深情告白網炸鍋

由金宣虎、高允貞主演的Netflix韓劇《愛情怎麼翻譯？》，憑藉兩人的超強CP感與異國浪漫氛圍，上線後便穩坐收看榜前排。然而，在第十集最令觀眾揪心的曖昧關鍵時刻，卻因一場巨大的「字幕翻錯」讓粉絲瞬間出戲，引發熱議。

在第十集中，高允貞（飾 車茂熙）向金宣虎（飾 周浩鎮）請教如何用義大利文稱呼「寶貝」，卻因種種誤會導致金宣虎心生吃味，兩人陷入冷戰與誤解。

當高允貞賭氣說出「恭喜你找到新寶貝」時，金宣虎神情難過、語帶哽咽地回應：「妳這樣恭喜我，我會覺得很委屈。」沒想到，原本應令人心碎的深情告白，字幕竟赫然出現「我會覺得很『屈委』」。

《愛情怎麼翻譯？》意外出現翻譯錯誤。（圖／Netflix）

字幕一出，眼尖的粉絲立刻在社群平台發文吐槽，網友紛紛留言「這字幕根本是在創新用語吧？」、「被錯字虐要怎麼談戀愛？」、「本來要跟著流淚了，看到『屈委』直接笑噴」、「翻譯官金宣虎本人看到應該會想親自修正吧」！

面對網友的熱烈討論，平台在數小時內，已將錯誤的「屈委」更正回正確的「委屈」。雖然錯字已消失，但「屈委」這個爆笑片段早已被網友截圖留念，讓戲裡戲外都在上演「翻譯事故」。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導