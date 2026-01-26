《愛情怎麼翻譯？》強勁對手出現！《恩愛的盜賊大人》開播3天登上韓國Netflix冠軍 男神靈魂交換愛上「寡婦」南志鉉⋯韓網看到心臟怦怦跳
【文／邱芮恩】8年前掀起收視旋風的《百日的郎君》風潮再現，南志鉉再次寫下古裝劇代表作！古裝浪漫劇《恩愛的盜賊大人》自1月開播以來口碑勢如破竹，憑藉新穎的「靈魂交換」設定、宮廷權謀與浪漫愛情交織的劇情，還加入歷史上真實存在人物，使得戲劇更有可看性，播出後迅速成為2026年初最受矚目的古裝話題作之一，韓網迴響熱烈「首播、重播都要看」、「心臟久違因為古裝劇狂跳」、「霸道大君愛上賤民，有種古裝劇《繼承者們》即視感」。
🍿《恩愛的盜賊大人》線上看推薦：
開播時間：2026年1月3日
播出平台：friDay影音
主演卡司：文相敏、南志鉉
集數：共16集
看點1：190cm男神文相敏、南志鉉靈魂交換 大君竟愛上寡婦
不玩穿越時空，而是上演靈魂交換！古裝劇《恩愛的盜賊大人》於1月初開播，憑藉新穎設定與節奏明快的幽默調性，口碑如漣漪般擴散，一步一步擄獲觀眾目光。男主角文相敏是古裝劇寵兒，五官長得俊俏，還有190公分高挑身材，散發著貴族氣息的他完美演繹天資聰穎的大君，原本過著遠離權力鬥爭、與世無爭的宮廷生活，命運卻在他遇見熱血又正義的義賊女子後悄然翻轉。
《恩愛的盜賊大人》不單單只是浪漫愛情劇，還有觀眾最愛的宮鬥，奸臣覬覦權勢，步步進逼，試圖挑撥他與王兄之間原本脆弱卻珍貴的信任。宮中即將掀起腥風血雨之際，命運對他開著奇妙的玩笑，他竟與心之所向的女子交換靈魂，一位是王上的親生弟弟、一位是寡婦，身分錯置之下，他首次踏入民間煙火，展開一系列之旅。
看點2：繼《百日的郎君》8年之後 南志鉉再創古裝劇奇蹟
童星出身的女主角南志鉉9歲起踏入戲劇圈，出演過許多大咖明星的童年角色，她雖沒有豔麗的外貌，但清新感十足的長相、親和力的演技，讓她每回都能擄獲觀眾。尤其是，她2018年與偶像D.O.合作戲劇《百日的郎君》一舉打開古裝劇市場熱潮，從開播的5%翻漲至結局14%，創下收視奇蹟，人氣迅速上升，爾後戲約不斷。
相隔8年，南志鉉重回古裝劇懷抱，《恩愛的盜賊大人》再度寫下屬於她的篇章。首集開播在南韓全國平均收視率4.3%起步，隨著劇情推進、角色層層展開，如今穩步攀升至7%。南志鉉所飾演的洪恩祖，雖是出身賤民，卻擁有貴族的的雅量與氣質，社會不公不義，她選擇以樂觀與韌性回應世界，身處險境但不輕易低頭。而南志鉉本身專屬的親切招牌魅力，也因此慢慢滲進觀眾心裡。
看點3：劇中部分角色是「歷史上真實存在的人物」但劇情為虛構
《恩愛的盜賊大人》並非改編史實的故事，但劇中的角色皆可對應歷史上真實存在的人物，增添真實性、可看性。從劇情推測，河錫辰所飾演的朝鮮君王，在世子時期展現出明君的面貌，對於同父異母的弟弟照顧有加，卻在即位後性情大變，正式韓國史上鼎鼎有名的殘暴君王「燕山君」，該歷史人物曾多次出現在韓劇裡，近期最有名的代表角色便是《暴君的廚師》男主角。
至於男主角文相敏，劇中他是現任君王同父異母的弟弟，封號為「道月大君」，作為王后所生的大君，歷史上對應的角色應為「晉城大君」；但與戲劇裡不同的是，史實裡的他在12歲便與端敬王后成婚、離開宮廷生活；而劇中即便已成年，仍未成婚並且居住在宮中。
女主角「洪吉童」取材自歷史上家喻戶曉的義賊洪吉童，不過《恩愛的盜賊大人》並未完全照搬史實，而是只有擷取「行俠仗義、劫富濟貧」的形象進行改編。劇中不僅將角色性別設定為女性，也在時代設定上重新塑形。史實中的洪吉童確實活躍於燕山君時期，但多被推測是在燕山君晚年登場，與戲劇中所描繪的時代氛圍與人物活動時間點略有出入。
看點4：「瀕臨死亡」疑似是觸發靈魂交換的關鍵
《恩愛的盜賊大人》最大的戲劇賣點在於男女主角之間的「交換靈魂」設定，不過劇集播出至今已來到第8集，仍未正面揭示兩人命運互換的真正主因。不過，從目前已釋出的劇情細節來看，交換靈魂的關鍵似乎指向「生命受到威脅」的瞬間。第一次靈魂交換時，洪吉童正遭遇生死危機；第二次同樣是在被人以刀抵住脖子的危急關頭發生，顯示靈魂交換極有可能與「瀕臨死亡」密切相關。
這樣的設定也與劇中多次出現的台詞相互呼應，男主角以「生命共同體」形容彼此作為伏筆，該句台詞也極有可能暗示未來劇情中，無論是化解彼此的宿命、挽救對方的性命，都可能透過「交換靈魂」這個核心設定來完成。
看點5：《愛情怎麼翻譯？》的強勁對手 開播3天就衝韓國Netflix冠軍
《恩愛的盜賊大人》自開播以來，在台灣的討論度與口碑持續升溫；本劇在韓國的聲勢更是來得又快又猛，劇集於韓國Netflix上架後，開播短短3天便空降冠軍，登上「韓國劇集本日TOP 10」排行榜首位，強勢碾壓同期上線的多部作品，也是話題作《愛情怎麼翻譯？》最具威脅性的競爭對手之一。
全劇預計播出16集，隨著劇情推進，除了已成為核心看點的「靈魂交換」設定，以及逐步浮上檯面的君臣對立、宮廷權謀之外，編劇也陸續埋下更多尚未解開的伏筆。其中，一名神祕人物不斷追查「洪吉童」的真實身分，其動機與立場至今成謎，究竟是敵是友，將成為左右後半段劇情走向的重要關鍵。
其他人也在看
陳漢典、Lulu把婚禮變「樂園」！被問花費秒回：不敢面對
藝人陳漢典、Lulu今（25）日在台北東方文華酒店舉辦婚宴，並由綜藝天王吳宗憲擔綱證婚人重任。這對新人在受訪時不時露出滿滿的愛意，甚至在大家的慫恿下親吻三次，還轉了一大圈讓現場大家見證兩人的甜蜜，陳漢台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 3則留言
胡瓜《週末最強大》驚爆暫時休息 華視緊急回應
胡瓜、陳亞蘭、歐漢聲（歐弟）主持的《週末最強大》上月中才開心慶祝首播電視收視率破 1，沒想到今（1╱26）卻被爆本周是節目最後1次錄影，對此，華視也緊急回應了。太報 ・ 15 小時前 ・ 1則留言
睽違8年！林志玲驚喜現蹤橫店拍戲...古裝造型曝光 網全看呆了
「台灣第一名模」林志玲嫁給Akira後，育有一子，雖然大部分時間都放在家庭中，不過林志玲仍偶爾會出席公開活動，令人驚喜的是，林志玲近日被捕獲到現蹤橫店拍戲，古裝的打扮也掀起大家討論。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 46則留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 18 小時前 ・ 7則留言
真美子飄孕味？大谷獲獎攜愛妻出席晚宴！網友：好像又要有家族新成員了
體育中心／綜合報導道奇隊「二刀流」大谷翔平出席全美棒球記者協會（BBWAA）年度頒獎晚宴，身邊還帶著愛妻真美子一起現身，郎才女貌的兩人依舊羨煞眾人；不過也有不少網友發現，穿著露肩晚禮服的真美子，身形似乎有些變化，跟世界大賽期間相比變得「豐滿」一些，腹部似乎還微微隆起，因此紛紛猜測「難道真美子又有喜了嗎？」、「我覺得大谷家要有新成員了」。FTV Sports ・ 23 小時前 ・ 7則留言
半個演藝圈都來了！Lulu、陳漢典文華東方大婚笑聲不斷，文定儀式中式造型成驚喜彩蛋
半個演藝圈到齊，婚禮現場星光密度破表Lulu 黃路梓茵與陳漢典兩個主持人出身的大婚，賓客名單一曝光就引發熱議。當天包括許光漢、王力宏、吳宗憲、陶晶瑩、邱澤等圈內重量級人物皆親自到場祝福，星光陣容被形容「宛如走進頒獎典禮現場」。賓客橫跨主持、戲劇、音樂多個世代，...styletc ・ 15 小時前 ・ 10則留言
阿喜、無尊「罕見合體」參加Lulu婚禮 合照出爐他卻笑哭了
男星陳漢典跟女星Lulu，昨晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，現場可謂是眾星雲集，其中，穩定交往多年的阿喜、無尊同樣是座上嘉賓，罕見一起在公開場合露面也受到大家關注。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 2則留言
霍諾德91分鐘登101曾說「不想死在好友面前」 摯友華裔奧斯卡大導金國威曝「心碎想法」坦言：掉下去也得繼續拍
2026 年 1 月 25 日，美國傳奇攀岩家艾力克斯·霍諾德（Alex Honnold）以 91 分鐘神速徒手征服台北 101，完成人類史上最震撼的城市攀爬。然而，在這場全球直播的巔峰壯舉背後，支撐畫面的是一場關於生死、友誼與職業道德的極限拉扯。鏡報 ・ 18 小時前 ・ 12則留言
男神許光漢桌牌寫「許光漢典」爆笑原因曝光 Lulu甜蜜告白：我只嫁給陳漢典！
面對台下坐著「國民老公」許光漢，新娘Lulu則在台上甜蜜告白老公陳漢典：「雖然許光漢真的很帥，但我眼裡現在只有新郎！就算許光漢站在我面前，我還是要嫁給陳漢典！」讓現場賓客直呼「被閃瞎了」。Lulu、陳漢典在搭檔主持《綜藝大熱門》時就常被開玩笑「推作堆」，到過去無...CTWANT ・ 1 天前 ・ 5則留言
典LU婚禮》曾莞婷「水蛇腰」嗨奪捧花！遭Lulu出賣：LINE在這裡
演藝圈今日（25日）迎來世紀喜事，陳漢典與Lulu（黃路梓茵）在台北文華東方酒店盛大完婚。現場星光熠熠，身為新娘好閨密的女神曾莞婷，一現身便成為全場焦點。她身穿超貼身深色裙裝，玲瓏有緻的「水蛇腰」曲線畢露，搭配俏皮公主頭造型，甜美又不失性感，一出場就秒殺攝影師底片，稍早更幸運拿下捧花。自由時報 ・ 1 天前 ・ 3則留言
林志玲狀態太犯規！久違重現「絕美古裝」 與楊紫同台掀回憶殺
台灣第一名模林志玲驚喜回歸戲劇圈！近日她被目擊現蹤大陸橫店片場，客串演出由陸劇女神楊紫主演的新戲《玉蘭花開君再來》。這是林志玲繼2018年電影《祖宗十九代》後，時隔8年再度投入影視拍攝，流出的側拍照中，她身穿紫色繡花旗袍、配戴珍珠飾品，極具民國初年的典雅韻味，凍齡狀態讓網友直呼「仙女下凡」、「這狀態太犯規。」鏡報 ・ 17 小時前 ・ 15則留言
《陽光女子合唱團》破2.5億 上週末創近10年台片單日最高票房
電影《陽光女子合唱團》票房持續狂飆，累積全台票房已突破2億5,000萬元，一舉超越導演林孝謙2018年作品《比悲傷更悲傷的故事》的2億4,000萬元，寫下導演個人票房新紀錄。其中，電影於週六單日開出破3,500萬的亮眼成績，也寫下近10年來台灣電影的單日最高票房紀錄。鏡週刊Mirror Media ・ 17 小時前 ・ 1則留言
與陳星旭大雪擁吻「一路親回家」 盧昱曉竟尷尬倒地
與陳星旭大雪擁吻「一路親回家」 盧昱曉竟尷尬倒地EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 2則留言
李毓芬突登「越南雜誌」神隱多年！狂野近況網愣：以為徐若瑄
娛樂中心／周希雯報導女星李毓芬從女團「Dream Girls」單飛後，曾轉往中國發展，2022年突進軍國際推出電音風新歌，還砸300萬在金曲獎典禮「洗版播放」，但因短短1個月就衝破1億觀看數，打破周杰倫、BTS等巨星，一度被質疑買流量。不過她重磅回歸後就再無下文，淡出幕前3年多也鮮少發文，直到近期突然曬出登上越南雜誌封面，造型意外撞臉徐若瑄，意外引發另一波話題。民視 ・ 17 小時前 ・ 10則留言
陳漢典訪到一半⋯突然學吉娃娃！ Lulu急制止：你今天是新郎！
陳漢典、Lulu黃路梓茵25日在東方文華舉辦婚宴席開70桌，半個演藝圈都到場祝福，他們特別請吳宗憲擔任證婚人。此外，許光漢、鍾欣凌、柯震東、王力宏、陶晶瑩等大咖也都將現身。受訪時，陳漢典還是忍不住會模仿魂上身，讓Lulu忍不住制止，「你今天是新郎！」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 4則留言
77歲「綜藝教母」張小燕健康亮紅燈！缺席Lulu婚宴原因曝光
陳漢典與Lulu（黃路梓茵）的婚宴昨（25）晚在台北文華東方酒店盛大舉行，現場星光熠熠、眾星雲集，但卻少了與Lulu私交甚篤的77歲「綜藝教母」張小燕。張小燕今日向媒體透露，原本她也安排出席，但因身體狀況不佳而臨時取消行程，消息一出，立即引發外界關注。中時新聞網 ・ 10 小時前 ・ 14則留言
侯佩岑外貌升級撞臉溫嵐？ 主播廖芳潔吐內心話
48歲藝人侯佩岑日前藉影片曝光近況，卻被指面容較以往更為精緻，有網友好奇詢問是否進行醫美？更有人錯認韓星宋慧喬，甚至點名撞臉温嵐、伊能靜。鏡電視主播廖芳潔24日在臉書發文提及此事，表示最近好多人討論侯佩岑進場維修說「變成溫嵐」，她個人認為不像溫嵐，「其次，如果真的有修，我覺得修得滿美的，柔潤又不僵硬自由時報 ・ 1 天前 ・ 46則留言
許瑋甯超挺！趕回台北參加典Lu婚禮 下衣失蹤同框邱澤
許瑋甯超挺！趕回台北參加典Lu婚禮 下衣失蹤同框邱澤EBC東森娛樂 ・ 17 小時前 ・ 4則留言
典LU婚禮》許光漢「這名字」現身全場暴動！Lulu當面拒絕：只要嫁陳漢典
陳漢典與 Lulu黃路梓茵今（25）日於台北文華東方酒店舉行盛大婚禮，現場席開 70 桌，星光熠熠的程度被形容「比三金頒獎典禮還誇張」。而婚禮現場最大的驚喜，莫過於「國民老公」許光漢的帥氣現身，他不僅人到場，名字還被諧音幽默玩梗，讓全場賓客笑聲不斷。自由時報 ・ 1 天前 ・ 6則留言
黃曉明爆分手葉珂「與Angelababy同遊迪士尼」被直擊 離婚4年私下真實互動全曝光
中國男星黃曉明當年舉辦世紀婚禮，喜娶小13歲的Angelababy（楊穎），不過看似幸福美滿的7年婚姻，卻在2022年宣布離婚，雙方一舉一動仍引發關注。據了解，黃曉明分手新歡葉珂後，25日被民眾直擊，一同現身迪士尼，私下真實互動也全被拍下。鏡週刊Mirror Media ・ 19 小時前 ・ 9則留言