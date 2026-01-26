《愛情怎麼翻譯？》強勁對手出現！《恩愛的盜賊大人》開播3天登上韓國Netflix冠軍 男神靈魂交換愛上「寡婦」南志鉉⋯韓網看到心臟怦怦跳

文相敏、南志鉉在劇裡靈魂交換。（圖／KBS）

【文／邱芮恩】8年前掀起收視旋風的《百日的郎君》風潮再現，南志鉉再次寫下古裝劇代表作！古裝浪漫劇《恩愛的盜賊大人》自1月開播以來口碑勢如破竹，憑藉新穎的「靈魂交換」設定、宮廷權謀與浪漫愛情交織的劇情，還加入歷史上真實存在人物，使得戲劇更有可看性，播出後迅速成為2026年初最受矚目的古裝話題作之一，韓網迴響熱烈「首播、重播都要看」、「心臟久違因為古裝劇狂跳」、「霸道大君愛上賤民，有種古裝劇《繼承者們》即視感」。

廣告 廣告

🍿《恩愛的盜賊大人》線上看推薦：

開播時間：2026年1月3日

播出平台：friDay影音

主演卡司：文相敏、南志鉉

集數：共16集

看點1：190cm男神文相敏、南志鉉靈魂交換 大君竟愛上寡婦

不玩穿越時空，而是上演靈魂交換！古裝劇《恩愛的盜賊大人》於1月初開播，憑藉新穎設定與節奏明快的幽默調性，口碑如漣漪般擴散，一步一步擄獲觀眾目光。男主角文相敏是古裝劇寵兒，五官長得俊俏，還有190公分高挑身材，散發著貴族氣息的他完美演繹天資聰穎的大君，原本過著遠離權力鬥爭、與世無爭的宮廷生活，命運卻在他遇見熱血又正義的義賊女子後悄然翻轉。

《恩愛的盜賊大人》不單單只是浪漫愛情劇，還有觀眾最愛的宮鬥，奸臣覬覦權勢，步步進逼，試圖挑撥他與王兄之間原本脆弱卻珍貴的信任。宮中即將掀起腥風血雨之際，命運對他開著奇妙的玩笑，他竟與心之所向的女子交換靈魂，一位是王上的親生弟弟、一位是寡婦，身分錯置之下，他首次踏入民間煙火，展開一系列之旅。

南志鉉相隔8年再演古裝劇。（圖／KBS)

看點2：繼《百日的郎君》8年之後 南志鉉再創古裝劇奇蹟

童星出身的女主角南志鉉9歲起踏入戲劇圈，出演過許多大咖明星的童年角色，她雖沒有豔麗的外貌，但清新感十足的長相、親和力的演技，讓她每回都能擄獲觀眾。尤其是，她2018年與偶像D.O.合作戲劇《百日的郎君》一舉打開古裝劇市場熱潮，從開播的5%翻漲至結局14%，創下收視奇蹟，人氣迅速上升，爾後戲約不斷。

相隔8年，南志鉉重回古裝劇懷抱，《恩愛的盜賊大人》再度寫下屬於她的篇章。首集開播在南韓全國平均收視率4.3%起步，隨著劇情推進、角色層層展開，如今穩步攀升至7%。南志鉉所飾演的洪恩祖，雖是出身賤民，卻擁有貴族的的雅量與氣質，社會不公不義，她選擇以樂觀與韌性回應世界，身處險境但不輕易低頭。而南志鉉本身專屬的親切招牌魅力，也因此慢慢滲進觀眾心裡。

看點3：劇中部分角色是「歷史上真實存在的人物」但劇情為虛構

《恩愛的盜賊大人》並非改編史實的故事，但劇中的角色皆可對應歷史上真實存在的人物，增添真實性、可看性。從劇情推測，河錫辰所飾演的朝鮮君王，在世子時期展現出明君的面貌，對於同父異母的弟弟照顧有加，卻在即位後性情大變，正式韓國史上鼎鼎有名的殘暴君王「燕山君」，該歷史人物曾多次出現在韓劇裡，近期最有名的代表角色便是《暴君的廚師》男主角。

至於男主角文相敏，劇中他是現任君王同父異母的弟弟，封號為「道月大君」，作為王后所生的大君，歷史上對應的角色應為「晉城大君」；但與戲劇裡不同的是，史實裡的他在12歲便與端敬王后成婚、離開宮廷生活；而劇中即便已成年，仍未成婚並且居住在宮中。

女主角「洪吉童」取材自歷史上家喻戶曉的義賊洪吉童，不過《恩愛的盜賊大人》並未完全照搬史實，而是只有擷取「行俠仗義、劫富濟貧」的形象進行改編。劇中不僅將角色性別設定為女性，也在時代設定上重新塑形。史實中的洪吉童確實活躍於燕山君時期，但多被推測是在燕山君晚年登場，與戲劇中所描繪的時代氛圍與人物活動時間點略有出入。

《恩愛的盜賊大人》靈魂交換的關鍵疑似與生死有關。（圖／KBS）

看點4：「瀕臨死亡」疑似是觸發靈魂交換的關鍵

《恩愛的盜賊大人》最大的戲劇賣點在於男女主角之間的「交換靈魂」設定，不過劇集播出至今已來到第8集，仍未正面揭示兩人命運互換的真正主因。不過，從目前已釋出的劇情細節來看，交換靈魂的關鍵似乎指向「生命受到威脅」的瞬間。第一次靈魂交換時，洪吉童正遭遇生死危機；第二次同樣是在被人以刀抵住脖子的危急關頭發生，顯示靈魂交換極有可能與「瀕臨死亡」密切相關。

這樣的設定也與劇中多次出現的台詞相互呼應，男主角以「生命共同體」形容彼此作為伏筆，該句台詞也極有可能暗示未來劇情中，無論是化解彼此的宿命、挽救對方的性命，都可能透過「交換靈魂」這個核心設定來完成。

《恩愛的盜賊大人》口碑持續發酵中。（圖／KBS）

看點5：《愛情怎麼翻譯？》的強勁對手 開播3天就衝韓國Netflix冠軍

《恩愛的盜賊大人》自開播以來，在台灣的討論度與口碑持續升溫；本劇在韓國的聲勢更是來得又快又猛，劇集於韓國Netflix上架後，開播短短3天便空降冠軍，登上「韓國劇集本日TOP 10」排行榜首位，強勢碾壓同期上線的多部作品，也是話題作《愛情怎麼翻譯？》最具威脅性的競爭對手之一。

全劇預計播出16集，隨著劇情推進，除了已成為核心看點的「靈魂交換」設定，以及逐步浮上檯面的君臣對立、宮廷權謀之外，編劇也陸續埋下更多尚未解開的伏筆。其中，一名神祕人物不斷追查「洪吉童」的真實身分，其動機與立場至今成謎，究竟是敵是友，將成為左右後半段劇情走向的重要關鍵。