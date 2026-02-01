《愛情怎麼翻譯？》車茂熙同色系唇彩！化妝師公開同款唇膏是它，不只顯嫩還顯白！

【文／Beauty美人圈．Arollin】

由高允貞和金宣虎主演的 Netflix 韓劇《愛情怎麼翻譯？》開播後橫掃全球排行榜冠軍，除了劇情細膩外，兩外主演的顏值也被熱烈討論！高允貞乾淨的妝容，搭配顯嫩又有氣色的唇彩，讓整體妝感更加亮眼，同時散發自然清新氛圍，更展現好氣色。本篇特別幫大家找出她在劇中的同款唇膏與相似色號，一起來看看吧！

高允貞同色系唇彩推薦：香奈兒 COCO 晶亮水唇膏 #90

香奈兒 COCO flash 系列的 #90 號色完全是春季櫻花色，上唇後很有日雜感，剛剛好的粉色調完全不挑人也不挑季節，一年四季擦都超顯氣色！且質地非常滋潤，嘟嘟唇的妝效更有輕透感。不過也正因為質地和顏色都較為輕透的棕調奶茶色，所以較不適合深唇，若想蓋住原生唇色的話建議先打底。

香奈兒 COCO晶亮水唇膏，NT$1,700 圖片來源：香奈兒 愛情怎麼翻譯？

高允貞同色系唇彩推薦：HERA SENSUAL NUDE GLOSS #380 CHERISH

HERA 唇釉的 #380 CHERISH 為帶一點點紫色調的漿果色，搭配水光感超重的質地，上唇的妝效簡直嫩到爆汁！非常適合在淡妝時薄擦一層，讓整體氣質在清冷的秋冬中增加一抹活力，也不會過度搶眼；厚塗的話則更顯白，也多了一絲高貴的氣息。

HERA SENSUAL NUDE GLOSS，US$33（約NT$1,043）圖片來源HERA IG netflixkr

高允貞同款彩妝（化妝師公開）：Dasique 愛心多用膏 #02 Pomelo Pudding

除了猜測的接近色號，高允貞的御用彩妝師也曾多次分享了為她使用的彩妝品。其中就有 Dasique 的愛心多用膏，質地介於霜與慕斯之間，推開時幾乎是融化進肌膚裡，不會有厚重或卡紋的問題。化妝師為她選用的色號是 #02 Pomelo Pudding，偏低調的裸感珊瑚粉，沒有過多粉感，以輕點方式上在雙頰，讓血色像是從肌底透出來，整體妝容看起來乾淨、溫柔，又特別耐看，更襯原生膚色

Dasique 愛心多用膏，NT$489 圖片來源：IG @dasique_official

高允貞同款彩妝（化妝師公開）：Dasique 果醬唇蜜 #08 Cherry Jam

和上面同一組照片，化妝師也同步分享了唇彩部分，使用的是 Dasique 的果醬唇蜜。配方中加入植物來源的保濕成分，塗抹時質地輕透，會在唇上形成一層細緻的水潤薄膜，看起來亮卻不厚、不會有黏膩感。色號則是 #08 Cherry Jam，是帶點活潑的櫻桃粉，既能讓氣色瞬間加分，又不會搶走整體妝容焦點，呈現出自然、顯嫩又帶點甜感的效果。

Dasique 果醬唇蜜，NT$499 圖片來源：IG @dasique_official

