《愛情怎麼翻譯？》金宣虎崩潰現場曝光！NG好幾次 高允貞看傻

韓劇《愛情怎麼翻譯？》由金宣虎與高允貞，分別飾演一名從事翻譯工作的男子與一位頂級女星，兩人之間譜出一段愛情故事。金宣虎在劇中精通多國語言，坦言因為要背誦太多語言而腦袋打結，導致要講回母語韓文時竟然結巴。

金宣虎回憶，一場在拉麵店的戲，他必須同時使用日文、韓文和義大利文，「我在那場戲練得很勤，拍攝也很順利。但拍完那場後，接著要拍我翻譯韓文和日文的戲，結果我竟然開始對著韓文發抖、結巴」，因為短時間講太多外國語，讓他反而把母語講得亂七八糟，為此NG了好幾次。

廣告 廣告

金宣虎在《愛情怎麼翻譯？》飾演翻譯老師。（圖／Netflix）

當時拍攝現場，金宣虎身旁常常圍了一圈老師，「我每講一句台詞，老師們就會輪流過來糾正我。我那時還忍不住說『拜託！請一個一個來，不要同時說』」！在一旁見到此景的高允貞也看傻，不禁打從心裡讚嘆：「換作是我，我一定做不到。」

面對多國語言，金宣虎認為最難的其實是「英文」，「 因為英文是大家最熟悉的語言，說的人太多了，所以我對發音和吐字會變得格外在意和緊張」，相較之下，義大利文或日文雖然陌生，但在跟老師們練習的過程中，反而覺得很有新鮮感和趣味。

至於兩人的語言天份誰比較厲害？金宣虎認為是高允貞，稱讚對方學東西非常快，拍攝時也會跟劇中飾演「Hero」的日本演員福士蒼汰主動學日文，「那個吸收速度真的很驚人。我光是背自己的台詞就已經快崩潰了」。高允貞謙虛說：「我其實只是比較擅長察言觀色啦，還有模仿別人的發音。如果是正式大考，我覺得『學霸型』的宣虎歐巴會贏！」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／連線報導