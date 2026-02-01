《愛情怎麼翻譯？》金宣虎被爆涉逃稅 與同公司車銀優手法類似
南韓演員金宣虎近來以新劇《愛情怎麼翻譯？》聲勢再攀高，沒想到現在傳出與同公司的車銀優一樣涉嫌透過空殼公司逃稅。對此，經紀公司Fantagio對韓媒表示：「已注意到相關報導，正在整理立場中，整理完成後將會發表立場。」
根據韓媒報導，金宣虎在位於首爾龍山區的個人自宅地址，成立並經營一家獨立的演出企畫公司。金宣虎擔任該公司的代表理事，公司理事金某與監事朴某則為他的父母。雖然在事業目的中納入了演藝相關業務，但被指出該法人並未登記大眾藝術文化企畫業。此外，報導也說明，未引入外部專業經營人、僅由家族成員組成董事會，是為了讓公司資金能以家族單位進行較為彈性的運用。
金宣虎透過法人銀行帳戶，每月支付給父母的薪資少則數百萬韓元、多則達數千萬，父母每個月再將薪資匯回給金宣虎。報導也稱，金宣虎的父母使用該法人名下的信用卡支付生活費與娛樂費用，像是父親以公司信用卡支付香菸費與歌廳酒吧等消費，能構成背信與侵占罪，平時使用的車輛也登記在法人名下。
其他人也在看
快訊／川普接連出手！美股開盤4大指數全跌了
美國總統川普動作頻頻，除了宣布國家進入「緊急狀態」，揚言向任何「直接或間接向古巴供應石油的國家」課稅外，也提名聯準會（Fed）前理事華許（Kevin Warsh）為新任聯準會主席，是否影響美股有待觀察。可留意的個股則有，開出財報的蘋果（Apple）、威騰電子（Western Digital）。今（30）日美股開盤，4大指數一度全走跌。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 52則留言
大摩很看衰！這檔「1週收黑4天」三大法人齊丟6.1萬張 八大公股反向輸血1.3億元
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數上週（01/26～01/30）勁揚102.24點，收在32063.75點，週漲幅0.32%。針對記憶體族群走高，摩根士丹利（大摩）日...FTNN新聞網 ・ 7 小時前 ・ 2則留言
最強記憶體！超車旺宏、晶豪科！「這檔三星夥伴」笑納百億訂單 5天炸噴57.8%外資天天寵
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導全球記憶體市場爆發缺貨潮，記憶體族群續強，非揮發性記憶體整合元件領導廠商旺宏（2337）週漲（1月26日至30日）33.91%；利基...FTNN新聞網 ・ 19 小時前 ・ 6則留言
EPS預估遭下修！「這檔」目標價喊108元 三大法人狠砍2.9萬張失血37.3億
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股本週（01/26～01/30）加權指數小幅走高，累計上漲102.24點，週線收在32063.75點，漲幅0.32%。從籌碼面觀察，證交所盤後...FTNN新聞網 ・ 18 小時前 ・ 4則留言
歷史性崩盤！金價單日重挫12%、銀價暴跌31%
歷史性崩盤！金價單日重挫12%、銀價暴跌31%EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 40則留言
台股封關抱股過年還是賣？ 專家建議「這樣做」
美股主要指數表現，道瓊指數下跌179.09點 ，收至48892.47點；納斯達克指數下跌223.305點，收在23461.816點；S&P 500指數下跌29.98點，收報6939.03點；費城半導體指數下跌321.917點，收至7998.473點；NYSE FANG＋指數下跌134.13點，收15335.49點。台股30日電子、金融和傳...CTWANT ・ 2 小時前 ・ 3則留言
獲利暴增829%！記憶體報價狂飆助攻 「這檔」噴上漲停連3漲
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導在三星傳出調高DRAM報價近70%、NAND漲幅達100%等利多消息帶動下，記憶體族群再度成為盤面焦點，記憶體IC設計廠晶豪科（3006...FTNN新聞網 ・ 21 小時前 ・ 1則留言
你踩雷了嗎？「這2檔週跌最兇」5天蒸發逾22% 外資撿便宜「3連敲1檔」
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導台股衝破3萬2千點！上週（1月26日至30日）收在32,063.75點，週漲102.24點（+0.32%），上櫃上市公司共有擎亞（8096）、東典光...FTNN新聞網 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
熱門股／旺宏後起直追！ 大摩記憶體報告一次看
摩根士丹利最新半導體報告指出，成熟製程記憶體產業已進入上升循環第三季，資金將轉向股價落後族群。報告重申華邦電為首選，目標價130元；南亞科雖財測低於預期，但被視為進場點，目標價298元。大摩同步調升旺宏目標價至93元，因其延後3D NOR研發，轉攻eMMC滿載產能，預期2026年Q1獲利顯著轉強。力積電目標價上修至77元，受惠與美光合作切入HBM後段商機及資產處分，2026年EPS上看8.31元。然力積電面臨中國同業競爭加劇及消費性電子需求疲軟風險，需留意毛利率波動。此報告為記憶體市場後市提供關鍵洞察。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 1則留言
目標價喊上550元！「矽晶圓廠」EPS上看26.85元 AI、記憶體、先進製程爆量需求點火
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於AI、記憶體、先進製程市場保持旺盛，矽晶圓需求有望在今年強勢回熱，並於明年持續成長，指標廠環球晶（6488）預計能...FTNN新聞網 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
抱股過年關鍵變數？川普今夜宣布Fed接班人/外資今年最狠一刀512億 台積電跳水拖垮台股/記憶體續攻鋼鐵抗跌 族群輪動救火｜Yahoo財經掃描
美國大型科技股表現分歧，使美股四大指數漲跌互見。道瓊工業指數小漲0.11%，受傳產與金融股撐盤；那斯達克指數下跌0.72%，主因軟體與網路族群承壓；標普500指數小跌0.13%，而費城半導體指數則逆勢上漲0.16%，續創收盤新高，反映設備與部分晶片股相對有撐。個股方面，微軟財報雖顯示營收成長，但資本支出創高引發投資回收期疑慮，股價重挫近一成，拖累那指表現；相較之下，設備股與部分AI概念股維持韌性。台積電ADR則隨半導體族群震盪整理，下跌0.80%，未能明顯帶動盤勢。 亞股方面漲跌互見，日股回檔0.10%，持續高檔震盪；韓股小漲0.06%；港股下跌，賣壓較為明顯；上證指數走弱0.96%，市場觀望氣氛升溫，整體偏向整理格局。 台股部分，加權指數今（30）日開盤後一路震盪，終場下跌472.52點，收在32,063.75點，跌幅1.45%，成交金額9,091.56億元，終場守住32000關，周線也守住連六紅。權王台積電(2330)重挫30元，終場收在最低價1775元，下跌1.66%成為拖累指數的關鍵因素之一。盤面資金轉向具題材與基本面支撐族群，記憶體股維持相對強勢，載板族群同樣獲得資金青睞，欣興(3037)逆勢創高表現突出；傳產方面，鋼鐵股表現相對抗跌，中鋼(2002)續受關注。整體來看，在外資大幅調節、內資同步降溫下，台股短線高檔震盪加劇，呈現指數回檔、族群輪動的整理格局。Yahoo財經編輯室 ・ 1 天前 ・ 7則留言
離目標價93元只差一點！外資、自營商聯手下殺「這檔」…股價逆勢翻紅 台積電遭三大法人砍萬張
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導台股加權指數今（30）日收盤32,063.75點，跌472.52點，跌幅1.45%，三大法人合計賣超636.84億元，觀察今日三大法人賣超個股...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2則留言
傳獲晶圓代工大廠訂單！「這檔」5天猛噴57.81%登強勢股王 市場報喜：貢獻2026三分之一業績
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導台股加權指數昨（30）日收盤32,063.75點，跌472.52點，跌幅1.45%，觀察昨日表現強勢個股，半導體通路大廠擎亞（8096）傳出...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
為何黃金價格2天崩跌12%？蔡正元揭投機盤內幕：同一批人撈了不少
美國總統川普提名前聯準會理事華許擔任聯準會（Fed）主席後，導致金、銀等貴金屬價格雪崩，黃金價格更是在短短兩天內崩跌近12%，引發外界關注。對此，前立委蔡正元在節目《中天辣晚報》透露，投機盤中已有大量獲利者急著下車，賣盤、買盤同時強勁，顯然是同一批資金反覆操作，這一波撈了不少。美國總統川普宣布前聯準會（Fed）理事華許接任5月將卸任的聯準會主席鮑爾，消息一......風傳媒 ・ 2 小時前 ・ 3則留言
金融股淪投信提款機！「這4檔」慘遭出清8.1萬張 富邦金被連7週狠賣153億元
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台股大盤上週（1/26~1/30）收紅，加權指數來到32063.75點，週漲102.24點或0.32%。根據證交所公布之盤後籌碼動向，投信週賣...FTNN新聞網 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
全年營收上看50億！「這檔」最新營運出爐 法人看好：2026至少成長三成
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導今國光（6209）董事長陳慶棋30日指出，受惠於紅外熱成像鏡頭需求強勁，看好今（2026）年在紅外熱成像及IoT等應用需求推升的...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 1則留言
Fed 要變天了！川普出招美股全收黑 台積電ADR跌2.67％
美國總統川普30日拍板宣布，提名前聯準會（Fed）理事華許（Kevin Warsh）出任下一屆Fed主席。雖然外界對川普提名聯準會主席的人選感到安心，但因微軟（Microsoft）等財報展望不佳，利率波動加上AI泡沫疑慮等因素，美股四大指數全收跌。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 2則留言
「這檔」ETF終結連4買！外資單週狂倒8萬張！ 00981A也遭破5萬張出貨
[FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合報導台股本週（01/26～01/30）加權指數上漲102.24點，收在32063.75點，漲幅0.32%。據證交所盤後公布籌碼動向，外資本週共買超17...FTNN新聞網 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
記憶體循環助攻！ 「這檔」飆股炸量1月噴高135％
摩根士丹利發表的最新半導體產業報告指出，成熟製程記憶體產業已確認進入上升循環的第三個季度，市場資金預料將由領先股轉向股價表現落後的族群（Laggards）。該行在維持華邦電（）為產業首選的同時，同步調升旺宏（2337）、力積電(6770)等的目標價，看好其獲利追趕行情。大...CTWANT ・ 42 分鐘前 ・ 發表留言
美股收跌 貴金屬市場遭遇黑色星期五
[NOWnews今日新聞]美國總統川普（DonaldTrump）提名華許（KevinWarsh）接任聯準會（Fed）主席，市場評估他最終將不支持大幅降息、政策立場可能偏鷹，美股主要指數週五普遍收跌，而...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 25則留言