《愛情怎麼翻譯？》金宣虎被爆涉逃稅 與同公司車銀優手法類似

南韓演員金宣虎近來以新劇《愛情怎麼翻譯？》聲勢再攀高，沒想到現在傳出與同公司的車銀優一樣涉嫌透過空殼公司逃稅。對此，經紀公司Fantagio對韓媒表示：「已注意到相關報導，正在整理立場中，整理完成後將會發表立場。」

根據韓媒報導，金宣虎在位於首爾龍山區的個人自宅地址，成立並經營一家獨立的演出企畫公司。金宣虎擔任該公司的代表理事，公司理事金某與監事朴某則為他的父母。雖然在事業目的中納入了演藝相關業務，但被指出該法人並未登記大眾藝術文化企畫業。此外，報導也說明，未引入外部專業經營人、僅由家族成員組成董事會，是為了讓公司資金能以家族單位進行較為彈性的運用。

金宣虎近來以話題韓劇《愛情怎麼翻譯？》聲勢再攀高。（圖／Getty）

金宣虎透過法人銀行帳戶，每月支付給父母的薪資少則數百萬韓元、多則達數千萬，父母每個月再將薪資匯回給金宣虎。報導也稱，金宣虎的父母使用該法人名下的信用卡支付生活費與娛樂費用，像是父親以公司信用卡支付香菸費與歌廳酒吧等消費，能構成背信與侵占罪，平時使用的車輛也登記在法人名下。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導