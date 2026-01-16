《愛情怎麼翻譯？》首集就甜炸！金宣虎假翻譯真告白？霸氣擁高允貞入懷
由韓劇男神金宣虎搭檔「小全智賢」高允貞主演的Netflix全新浪漫影集《愛情怎麼翻譯？》，於今（16）日正式上線。這部由知名編劇「洪氏姐妹」打造的作品，首集就以實境秀的「翻譯事故」揭開序幕，金宣虎在劇中化身天才翻譯員，帥氣度與深情指數再度破表！
——-以下有雷——-
假翻譯真告白？
第一季開場充滿戲劇張力，故事描述大明星車茂熙（高允貞 飾）參加戀愛實境節目，由精通多國語言的周浩鎮（金宣虎 飾）擔任專屬翻譯。
在節目最後一集的告白環節，日本男星黑澤博（福士蒼汰 飾）深情對茂熙說出：「希望一直留在妳身邊。」負責翻譯的周浩鎮看著車茂熙，竟深情地直接說出：「我真的很喜歡妳，車茂熙。」
這句模糊了翻譯與告白界線的真情流露，讓空氣瞬間凝結；兩人隔著耳機眼神交匯，眼眶中閃爍的淚光，在劇集開頭便為這段跨越語言的虐戀，埋下了深遠而動人的伏筆。
那個「借肩膀」的男人
劇情隨即倒敘回一年前兩人尚未成名時的日本邂逅。當時車茂熙遠赴日本尋找前男友，卻驚覺自己成了「被分手」的小三。就在她被前男友的新歡用言語羞辱、自尊心碎裂之際，擔任翻譯的的周浩鎮展現了極致紳士風度，他不忍見茂熙受辱，在對方眼淚落下的前一秒，霸氣地將她擁入懷中，用寬厚的肩膀擋住所有刺眼的目光。除了溫柔摸頭安撫，他更瞬間切換身分，假扮成她的現任男友，以優雅且流利的語言精準反擊，帥氣地替她討回尊嚴。
多國語言台詞驚艷
除了浪漫劇情，金宣虎在劇中流利切換韓、英、日、義等多國語言的模樣，也成為粉絲討論焦點。而高允貞從平凡女孩到紅遍全球女星的演技轉變，更與金宣虎產生了強大的化學反應。
