《愛情怎麼翻譯？》高允貞「微調眉型」美出新高度！韓系眉型畫法＋適合臉型一次看

【文／Beauty美人圈．Janine】

《愛情怎麼翻譯？》高允貞以「淡眉＋眉尾延長」的韓系眉型、讓整體妝容質感大幅升級！相較傳統濃眉或平眉，這類自然弧度眉型更能修飾臉型、拉長比例，也讓五官看起來高級耐看。以下就從高允貞的眉型微調變化解析，一起看看這款精緻韓系眉型畫法＋適合臉型！



《愛情怎麼翻譯？》高允貞「改變眉型」差超多！顏值關鍵其實在眉毛

《愛情怎麼翻譯？》播出後，高允貞的美貌再度掀起討論，但仔細一看就會發現：真正讓她氣質大升級的關鍵，其實是眉型的轉變！回顧她過去的眉毛，多半是偏粗、偏平的眉型，整條眉毛從眉頭到眉尾濃度一致、弧度不明顯，雖然英氣十足，卻也讓五官線條略顯壓迫、成熟感偏重。

廣告 廣告

而在《愛情怎麼翻譯？》中，高允貞改成柔和的大氣彎月眉，不僅眉色刻意淡化，眉型也順著眼型自然拉出弧度，眉眼輪廓瞬間變得舒展乾淨，整張臉多了輕盈與溫柔感。不少鏡頭一出現就讓人忍不住停下來細看，只能說：眉型一換，顏值真的直接再升級。

高允貞改成柔和的大氣彎月眉，不僅眉色刻意淡化，眉型也順著眼型自然拉出弧度_圖片來源：IG@goyounjung

《愛情怎麼翻譯？》高允貞眉型畫法Step 1：弱化眉毛存在感

要畫出柔和又自然的貴氣眉，第一步就是淡化原本過深的眉色。不論你是黑髮或漂染髮，先用「染眉膏」或「眉毛遮瑕」弱化眉毛色澤，模糊原生眉型輪廓，能讓後續畫出來的眉型更加乾淨自然。另外很重要的，這一步也可以順帶用遮瑕膏修飾眉毛下緣，營造更乾淨的眉型輪廓。

● 深髮色、深色眉： 推薦灰棕調染眉膏

● 漂髮／亞麻髮： 可選用淺金／亞麻色調

● 淺色眉： 若眉毛本身顏色偏淡，也可用霧面眼影或修容粉掃邊緣

要畫出柔和又自然的貴氣眉，第一步就是淡化原本過深的眉色 圖片來源：IG@mude_official

濃眉淡化眉色技巧！用「遮瑕膏」淡化眉色

如果本身眉毛偏濃密的話，可以用螺旋眉刷沾取極為少量的遮瑕，順著毛流輕輕刷在眉毛上。注意螺旋眉刷沾取遮瑕只需要極少的量就好，先等遮瑕微微乾燥、再輕輕刷上眉毛，遮瑕會比較不容易結塊，後續畫眉毛時也要等遮瑕乾燥後才可以接著畫，避免遮瑕糊掉。

先等遮瑕微微乾燥、再輕輕刷上眉毛 圖片來源：IG@mude_official

《愛情怎麼翻譯？》高允貞眉型畫法Step 2：眉筆補出自然眉型

淡化眉色後，用比原眉色再淺一階的眉筆，輕輕描繪眉毛較稀疏的區域。記得順著毛流方向描繪，眉頭、眉峰、眉尾都要掌握「由淺到深」的暈染感，讓眉毛自然毛流感更立體。畫完後再用螺旋刷柔化邊界線條，讓整體眉型更乾淨、不突兀。

淡化眉色後，用比原眉色再淺一階的眉筆，輕輕描繪眉毛較稀疏的區域 圖片來源：IG@mude_official

《愛情怎麼翻譯？》高允貞眉型畫法Step 3：延伸眉尾、修飾面寬

想像高允貞一樣小臉＋高級感，眉尾延伸絕對是關鍵！描繪眉型時不要刻意加粗，而是自然延長眉尾，將眉尾順著眼尾方向輕拉長，能有效縮短兩頰留白比例，視覺上集中五官、修飾臉寬，打造柔和但立體的臉型曲線。搭配眉型自然的弧度走向，就能完美展現溫柔大氣＋千金感兼具的眉型氛圍。

想像高允貞一樣小臉＋高級感，眉尾延伸絕對是關鍵 圖片來源：IG@mude_official

【本文由Beauty美人圈提供，未經授權，請勿轉載！】

《延伸閱讀》

《愛情怎麼翻譯？》車茂熙包包品味太好！「高允貞同款包」神出來了，香奈兒出鏡率超高

《愛情怎麼翻譯？》車茂熙同色系唇彩！化妝師公開同款唇膏是它，不只顯嫩還顯白！