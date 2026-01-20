《愛情怎麼翻譯？》高允貞新劇《所有人都在與自己的無價值對抗》官宣：搭檔具教煥演繹時下人們故事！為《我的大叔》、《我的出走日記》編劇新作！

Netflix《愛情怎麼翻譯？》高允貞劇照、《之後的我們》具教煥海報

【文/少女心文室】近期超大勢的29歲女演員高允貞(高胤禎)目前搭檔金宣虎主演的Netflix新劇《愛情怎麼翻譯？》才甫上線，沒想到在今(20)日隨即官宣下部新作！高允貞確定搭檔具教煥主演JTBC新劇《所有人都在與自己的無價值對抗》，該劇編導更是強強聯手，為《我的大叔》、《我的出走日記》編劇朴海英執筆，聯手《山茶花開時》導演車榮勳執導，並預計在2026年上半年播出，消息一出掀起各界期待！

Netflix《愛情怎麼翻譯？》高允貞畫報、具教煥經紀公司namooactors IG

JTBC新劇《所有人都在與自己的無價值對抗》由具教煥、高允貞領軍演出，吳正世、姜末今、朴海俊加盟出演！劇情為敘事劇，講述主人公在一群有出息的朋友之間，獨自覺得自己格格不入，刻劃因嫉妒與比較備受煎熬的人們，尋覓內心平靜的故事。 劇情以時下現代人的普遍情感「不安」為關鍵詞，對於停留在毫無價值的紅燈下的他們來說，希望這部電視劇能成為打開「人生綠燈」的電視劇！

廣告 廣告

《之後的我們》具教煥海報、Netflix《愛情怎麼翻譯？》高允貞海報

42歲演技派具較煥，不管是電視劇還是電影作品都non-stop！具教煥先前曾出演《屍戰朝鮮：雅信傳》、《怪異》、《寄生獸：灰色部隊》等電視劇作品！在大銀幕先前就是演出《屍速列車：感染半島》打開知名度，之後陸續出演《逃出摩加迪休》、《格殺福順》、《絕地逃生》等電影作品，而具教煥今年先以韓版《後來的我們》回歸，下部新作也確定主演《所有人都在與自己的無價值對抗》飾演「黃東萬(音譯)」是電影界著名聚會「八人會」中唯一沒有出道的預備電影導演，總是用不停的長篇大論和虛張聲勢來掩飾身邊的不安，為了不讓自己的無價值感被發現，連狼狽不堪都可愛的「像我們這樣的普通人」東萬在不安的紅色信號中，向停下來的我們所有人傳達「我也和你一樣」的安慰，最終將成為觀眾心中點燃平靜「綠燈」的導火線！

具教煥經紀公司namooactors IG

29歲高允貞挑戰演出多類型題材劇，先前出演《Sweet Home》嶄露頭角，之後陸續出演《Law School》、《還魂》、《Moving異能》、《死期將至》、《照明商店》等劇集，都展現強烈的存在感！高允貞去年主演《機智住院醫生生活》回歸，展現生動可愛的一面！目前以Netflix最新作《愛情怎麼翻譯？》回歸，再度誕生人生角色作品！而高允貞下部新作《所有人都在與自己的無價值對抗》也迅速官宣！在劇中飾演「邊恩雅(音譯)」是通過犀利的劇本評論，被稱為「斧頭」的電影公司導演。她夢想著在任何情況下都不會動搖的安靜的中心，但實際上每當感情超負荷時，與自己的心理創傷展開殊死搏鬥。雖然看似被世界淘汰，但內心卻比任何人都堅強的東萬治愈了自己的傷痛，反過來將東萬的無價值轉化為最燦爛的價值的恩雅將完成有意義的「綠燈敘事」。

Netflix《愛情怎麼翻譯？》高允貞劇照、畫報

《所有人都在與自己的無價值對抗》除了高允貞、具教煥兩大主演，還有關鍵配角吳正世、姜末今、朴海俊！吳正世飾演「朴京世(音譯)」與黃東萬有著嚴重愛憎交織，他雖然是執導了5部長篇電影的當紅導演，但是最近作品票房慘敗後，唯獨被「沒什麽」的東萬所左右，是一個充滿自卑感的人物，兩人展開所謂的「自卑感對決」！姜末今飾演「高惠珍(音譯)」是京世的妻子，經營著8人會成員的秘密基地西餐廳，是一位以一當百的製作人，還有調解八人會的關係！朴海俊飾演「黃鎮萬(音譯)」是東萬的哥哥兼前任詩人，曾經寫過詩，但經歷過無能的盡頭而崩潰的他，現在與塵世斷絕了緣分，輾轉於體力勞動中，依賴酒和電視，有著像影子一樣存在的空虛內心世界，和弟弟東萬在同一個屋檐下共享的奇妙認同感和痛苦！

《健將聯盟》吳正世劇照、《軍檢察官多伯曼》姜末今劇照、《苦盡柑來遇見你》朴海俊海報

《所有人都在與自己的無價值對抗》眾人將演繹最直視內心不安情緒，貼近時下人們生活狀態的故事，預計將在2026年上線首播！

▶歡迎加入Yahoo奇摩電影戲劇粉絲團，接收更多Movie訊息！