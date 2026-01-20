《愛情怎麼翻譯？》高胤禎金句狂噴一起看！
【文 / 雀雀】由金宣虎、高胤禎（原台灣誤譯為「高允貞」）以及福士蒼汰所主演的浪漫愛情韓劇《愛情怎麼翻譯？》Can This Love Be Translated? 在 Netflix 一上線就衝出好成績，該劇集是由《德魯納酒店》、《還魂》洪氏姊妹所編劇、柳英恩導演執導的 2026 首部爆款韓劇，全劇共 12 集，已經一口氣全部上線。劇情描述一位精通多國語言的口譯員「周浩鎮」（金宣虎飾）與國際爆紅巨星車茂熙（高胤禎飾）跨國合作拍攝與戀愛實境秀期間、墜入情網的過程。
除了拍出飽覽異國美景的風景之外，男女主角之間的火花也十足，讓整部劇故事不落俗套。尤其戲裡透過「友達以上、戀人未滿」的互動絮語填滿了追劇期間，絕對能讓你一邊追劇、一邊點頭如搗蒜。尤其是高胤禎更是金句狂噴！本文整理《愛情怎麼翻譯？》前6集惹人省思的台詞，一起來品味。
「有人猛烈敲打我的世界，我本來怕我悉心呵護的世界會瓦解，但她敲開的裂縫，卻滲進一道光。」《愛情怎麼翻譯？》周浩鎮
「你知道這世界上有多少種語言嗎？」
『超過7100種吧。』
「答錯了，有多少人，就有多少種語言。每個人都有自己的語言，所以會造成誤會、曲解和冒犯。」
「我很擅長在討厭我的人面前裝傻，不然會被趕出去啊！」《愛情怎麼翻譯？》車茂熙
「不是每個藝人都可以出名，大概只有前5%吧」《愛情怎麼翻譯？》車茂熙
「就算煙火在盛大，也不是屬於我的聖典。」《愛情怎麼翻譯？》車茂熙
She must be thinking, “How to win this man?”#이사랑통역되나요 #KimSeonho #CanThisLoveBeTranslated #김선호 https://t.co/2va01yEy9P pic.twitter.com/q6JhaQWLFi
— 𝒮ℯℴ𝓃𝒽ℴ’𝓈 𝒶𝓊𝓇ℴ𝓇𝒶🍀🦜 (@hajar2906) January 7, 2026
「再好吃的食物，一個人吃也不香！」《愛情怎麼翻譯？》車茂熙
「這可是我的聖典，我真的好愛現在的生活，希望永遠不要停止。」《愛情怎麼翻譯？》車茂熙
車茂熙：「我就是個不幸又不紅的演員。」
車茂熙：「我現在有9989個粉絲，很可惜吧？差一點點就要破萬了。」
「你可能不熟悉社群媒體，刪文和退追都是有意義的。刪文代表分手，大家會覺得我們本來有在一起。」《愛情怎麼翻譯？》車茂熙
「我們導演可是天才，不准你批評他的品味！」《愛情怎麼翻譯？》車茂熙
「都拉美就像甩不掉的酸民，如果我表現好，他就會潑冷水。如果我表現不好，他又會落井下石根本酸民，真想告她！」《愛情怎麼翻譯？》車茂熙
「如果這是夢，我到死都不要醒來！」《愛情怎麼翻譯？》車茂熙
「以前都是自己看夕陽，覺得很孤單。今天應該是有人陪了，所以才喜歡吧。我看過的夕陽中，今天是最美的。」《愛情怎麼翻譯？》車茂熙
「至少讓敵人知道你手上有一塊石頭，這樣他就不敢欺負你了。」《愛情怎麼翻譯？》周浩鎮
「我的單戀不是催淚愛情片，比較像是恐怖片。當你以為結束了，死透了，卻發現它還活著。當我真的受夠了，拼命想要逃離，它卻又緊追不捨，像喪屍一樣，不斷追殺過來。」《愛情怎麼翻譯？》周浩鎮
「我是永遠得不到愛的孩子，這件事早就註定了」《愛情怎麼翻譯？》車茂熙
「地球觸碰不了太陽，但萬有引力會吸引到微量太陽電漿，在地球產生極光。也許是地球太渴望觸及太陽，而將僅僅是小小的電子撞擊誤認為觸碰到太陽，因而感到欣喜。其實只是一種短暫又哀傷的幻想。」《愛情怎麼翻譯？》車茂熙
「我是那種整理好思緒才有辦法說話的人，尤其是重要的事情。」《愛情怎麼翻譯？》周浩鎮
▶歡迎加入Yahoo奇摩電影戲劇粉絲團，接收更多Movie訊息！
其他人也在看
收容所小狗「確認過眼神」！畫面曝光融化67萬人
國際中心／曾詠晞報導在冰冷的收容所裡，總有那麼一雙雙期盼的眼神，無數次望向來去的人群，卻始終等不到那一雙願意牽牠回家的手。直到這一天，奇蹟終於降臨！棕毛小狗在新家裡，那雙看向主人的眼睛，彷彿承載了全世界的依賴與愛，短短幾秒的畫面，瞬間融化了67萬網友的心。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
好交情無償挺／獨家！為省錢只買詞曲版權 Ella重現經典廠商心驚驚
Ella陳嘉樺去年底在長沙展開「It's Me艾拉主意」巡迴演唱會，演唱〈波斯貓〉〈不想長大〉及〈I.O.I.O〉等S.H.E時期的金曲時，背景仍襯有Selina與Hebe的歌聲，讓歌迷一度以為S.H.E要驚喜合體。本刊接獲消息，指Ella向前東家華研唱片買下15首歌的詞曲版權，只為重現經典，但並沒買重製曲版權。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 16
動力火車關注Ella槓上華研糾紛 溫情喊話「終生師妹」
「動力火車」5月15、16、17日將在台北小巨蛋舉辦「一路向前」世界巡迴演唱會，尤秋興、顏志琳今（1╱20）出席記者會催票，前師妹Ella（陳嘉樺）昨被爆砸重金向前東家華研唱片買下「S.H.E」〈波斯貓〉、〈不想長大〉、〈I.O.I.O〉等15首經典歌曲的版權，在去年啟動的「It's Me 艾拉主意」巡演中演唱，但華研唱片卻發聲明表示未收到授權申請或付費，對此，尤秋興也表態了。太報 ・ 6 小時前 ・ 5
Lulu婚宴倒數！公開第二波絕美婚紗照 陳漢典心疼老婆「一人兼多差」
陳漢典、LULU（黃路梓茵）繼先前赴日本富士山拍攝婚紗照曝光後，即將在下週（25日）舉辦婚宴的兩人，再度釋出另外兩套絕美婚紗照，除了婚紗、造型設定、拍攝形式到行程安排幾乎都由 LULU 提出構想，婚宴本身的節目流程及細節也都是LULU一手規劃，身為新郎的陳漢典則以「軍師」身分提出建議，兩人再反覆討論後才定案。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 36
鄭伊健「第1天拍戲就被嚇爛」 曝台灣跟香港劇組巨大差異
鄭伊健19日為新戲《百萬人推裡》宣傳，特別赴台出席記者會，同劇的婁峻碩、李霈瑜、曾文翰（阿翰）也一同出席，受訪時鄭伊健表示，自己第一天開拍就嚇到，坦承一開始非常不習慣。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 27
欠錢拚重生／獨家！沒錢也要快樂度日 陳致遠、林秀琴嗑酒肉尋歡
前職棒球星陳致遠與妻子林秀琴淡出演藝圈，夫妻倆行事低調，鮮少公開露面。1月初晚間，本刊直擊兩人現身台北東區巷弄內一家燒肉店，當晚夫妻倆並未刻意遮掩行蹤，輕裝上陣坐在店內用餐，一邊烤肉、一邊小酌，互動自然，雖然之前投資頻頻失利，但兩人看來輕鬆愉快，頗能品嘗人生風波裡的小確幸。鏡週刊Mirror Media ・ 13 小時前 ・ 61
何妤玟親揭童年創傷！媽媽嫁美國人 她3歲被送寄養「像皮球被拋來拋去」
《小姐不熙娣》由Sandy吳姍儒代班主持，攜手派翠克與新加入的生力軍薔薔。最新一集以「人生直接失控開播？連八點檔都不敢這樣演！」為題，邀請賴雅妍、初孟軒、關韶文、何妤玟、王少偉以及班底Peggy、朱琦郁，輪番揭露比戲劇還荒謬的人生真實經歷。鏡報 ・ 11 小時前 ・ 17
重拾甜蜜1／挺過婚變曬恩愛 六月、李易街上緊牽不放手
李易與六月當天打扮休閒，李易右手提著紙袋，左手則始終緊緊牽著六月，兩人十指緊扣的背影，與一般熱戀中的情侶無異。即便是在趕路，李易還不時轉頭察看老婆的狀況，眼神中滿是呵護。而六月似乎是因為素顏，刻意把帽沿壓低、口罩戴滿，身材纖瘦的她，走在李易身邊格外有小女...CTWANT ・ 15 小時前 ・ 21
看起來像170！李主儐真實身高曝光，比例逆天、證件照美到被盜用！
之所以會有這樣的誤會，關鍵就在於她過於出色的身材比例。李主儐的臉型小巧，是典型的鵝蛋臉，五官集中卻立體，在鏡頭前自然形成「頭小身長」的視覺效果，無形中拉長整體比例，再加上她的穿搭選擇與儀態管理，常常給人一種高個子女星的錯覺，也難怪外界一度猜測她的身高落在1...styletc ・ 1 天前 ・ 1
44歲阿嬌當媽了！凍齡神顏曝光被誇「最美人母」：怎麼可能是媽媽
由丁禹兮、虞書欣主演的奇幻古裝劇《永夜星河》，講述虞書欣飾演的鬼靈精怪少女「凌妙妙」意外穿越進書裡，成為砲灰惡毒女配角「林虞」，為了成功回到現實世界，她要依照系統指示，讓丁禹熙飾演的「慕聲」愛上她，才能完成任務離開小說重回現實。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
《驕陽似我》售後慶功太甜！宋威龍哭了震驚2億網友 舅舅「站哥」上線放送福利
宋威龍、趙今麥主演的《驕陽似我》是去年底到今年初中國最受矚目的時裝偶像劇，18日在婚宴場地舉辦慶功宴，男女主角宛如實景上演婚禮，「售後服務」超甜讓戲迷津津樂道。鏡報 ・ 1 天前 ・ 5
曾馨瑩自拍秀性感！ 13個字解讀「女人的價值」
鴻海創辦人郭台銘的妻子曾馨瑩昨（18日）在社群網站分享一張自拍照，穿著晚禮服，小秀性感。更發文以13個字解讀「女人的價值」分享看法。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 57
洪詩顧失智公公「把屎把尿」遭嘆鬼故事！網驚讚這女星：根本人生勝利組
藝人洪詩與李運慶婚後育有兩名女兒，近日因李運慶哥哥的一篇文章再度成為討論焦點。文章中透露，洪詩在婚前就已開始照顧患有失智症的李父，「是真正的照顧，把屎把尿、按摩那種」，許多網友就酸「這根本是鬼故事」、「孝道外包」，逼得洪詩親自出面解釋，雖然她幫夫家緩頰道「對於把我公婆家形容成很恐怖的樣子，我覺得這是很不公平的」，但許多網友仍不買單，就有人對比直呼「鬼鬼根本是人生勝利組」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 20
郭曉東15歲兒罕露面...顏值遭狠虧「沒遺傳父母」 他現身反擊了
中國男星郭曉東和女星程莉莎結婚邁入第19年，育有一個兒子，夫妻在戲劇圈都頗有發展，深受粉絲的喜愛。近日，郭曉東15歲兒子郭子誠罕見露面，不過顏值卻遭到調侃「沒有遺傳父母」，對此，郭子誠也給出高EQ回應。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 4
離婚董子健3年！孫怡「首度公開互動前夫」 4字震驚網：不敢相信
中國女星孫怡入行後累積不少演藝作品，包括《羋月傳》、《與晨同光》、《風過留痕》等劇，至於感情方面則跟男星董子健有過一段5年婚姻，育有一女。近日，讓網友關注的是，孫怡在離婚3年後首度與董子健公開互動，消息傳開瞬間登上熱搜。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
李洋幫王齊麟慶生！網見眼神「深情凝視」笑翻：一夫一妻完美詮釋
奧運金牌選手王齊麟昨（18）日迎來31歲生日，除了老婆前啦啦隊成員陳詩媛（十元）曬出巨肚幫他慶生，過去的好搭檔、現任運動部部長李洋也在週末放下公務幫王齊麟慶生，「麟洋配」再度合體，照片中王齊麟一手老婆、一手李洋，李洋則手捧蛋糕望著王齊麟，讓網友笑稱「一夫一妻完美詮釋」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 20
柯文哲難得和兒子吃飯！陳佩琪罕公開「父子同框照」分享兩人互動
陳佩琪表示，先生曾是25年的重症醫師、8年任台北市長、5年擔任在野黨主席，也曾角逐總統並獲得369萬票支持，過去總是受到許多民眾擁戴。然而她質疑，在司法體系眼中，這樣的人卻彷彿「不值一顧」，甚至「像螻蟻般的輕賤」。她也曾詢問柯文哲是否與司法人員有過節，但對方只能...CTWANT ・ 1 天前 ・ 141
嚴藝文《影后》後⋯找來一堆金獎男演員 換講男人的故事
愛情輕喜劇《欠妳的那場婚禮》是金鐘導演嚴藝文繼《俗女養成記》、《影后》後的全新力作，首次以男性視角出發，集結張孝全、蘇慧倫、朱軒洋、謝盈萱、姚淳耀、黃迪揚、王渝萱等實力卡司。20日釋出前導海報，並宣布將於 2026 年第二季播出，兩位男主角的角色樣貌也同步曝光。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 5 小時前 ・ 5
A-Lin喊話想登大巨蛋開個唱 將「娜魯one」改編新版本
喬山健康科技迎來50周年里程碑，18日於臺北大巨蛋盛大舉辦「喬山50感恩慈善演唱會」，卡司陣容星光熠熠。演唱會由日本療癒系歌姬夏川里美領銜揭開序幕，更邀來在「東跨」話題引爆關注的A-Lin二度站上大巨蛋舞台，氣勢與情緒同樣嗨到最高點。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 7
同意小15歲老公花錢解決！蕭淑慎結婚8年 坦言：早就不想給他碰
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導女星蕭淑慎與小15歲的老公梁軒安結婚8年，但近年來老公卻風波不斷，曾傳出涉嫌詐騙、性侵女歌手Rina，當時蕭淑慎也大動作切...FTNN新聞網 ・ 1 週前 ・ 68