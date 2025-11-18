《愛情設計》泰百CP登台！ 台泰混血葉芷妤愛上「千萬粉女星」譜戀曲

Supassara Thanachart（Kao，小九）與 Methika Jiranorraphat（Jane，葉芷妤）這組泰國 GL（Girl Love）人氣 CP，宣布將帶著熱播劇集《Love Design 愛情設計》，於 2026/01/23（日）舉行「Love Design KaoJane - First Fan Meeting in Taipei」粉絲見面會。

「 Love Design 愛情設計 」Kao（右）Jane（左）宣布來台會粉絲（圖／NAC、YIWO提供 ）

Kao 與 Jane 在演藝圈都以高人氣著稱，Kao 自《荷爾蒙》飾演 Sprite 一角後一路走紅，演出多部高收視作品；而 Jane 以流利中文及在 Netflix 泰劇《瘋狂獨角獸 Mad Unicorn》中飾演徐曉雨而受到關注。當兩人確定在《Love Design 愛情設計》合作時，即引起粉絲高度期待。

.IG破千萬的Kao與「瘋狂獨角獸」Jane葉芷妤，KaoJane見面會2對1合照共300名（圖／NAC、YIWO提供 ）

KaoJane 在《Love Design 愛情設計》中組成 CP。劇中 Kao 飾演 Aokbab，是為了承接母親遺願而經營房屋設計事務所的老闆，為挽救事務所的困境，三度邀請由 Jane 飾演、設計天分過人的 Rin 加入團隊。Rin 古靈精怪又難搞，但才能出眾，讓 Aokbab 一邊佩服、一邊被氣得牙癢。

兩人雖是首次合作戲劇，但播出後無論在社群或線上討論中，都因為自然到位的表現，使觀眾迅速「入坑」。《Love Design 愛情設計》播出後持續獲得亮眼收視，各地粉絲紛紛敲碗見面會，台北場訂於 2026/01/23（日）。Kao 與 Jane 也預告將準備全新舞台內容，希望以最好的演出回應粉絲的支持。

「Love Design KaoJane - First Fan Meeting in Taipei」粉絲見面會（圖／NAC、YIWO提供 ）

「Love Design KaoJane - First Fan Meeting in Taipei」將於 2026/01/23（日）18：00 在 Zepp New Taipei舉行，全場採對號入座。票價分為 VIP 區 NT$6,600、A 區 NT$5,400、B 區 NT$3,400 及愛心席 NT$2,000，福利包含雙人合照（共 300 名）、Mini Talk、親簽拍立得、親簽海報、Hi-Touch 與 Hi-Bye 等。

