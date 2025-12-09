《愛殺17》原班人馬打造新懸疑劇！ 男女主角曝光

影集《夜半11點學校見》由《愛殺17》原班底打造，找來項婕、劉修甫主演，兩人一起前往新加坡宣傳，前導預告首次曝光，延續江豐宏總導演擅長的校園暗黑氛圍，也加入奇幻愛情元素，何潤東、張晨光、李國煌、小薰、林嘉俐、吳念軒等人都在片中現身，整體氣勢更勝以往。

劉修甫和項婕如赴新家坡宣傳新戲。（圖／三匠影視）

《夜半11點學校見》殺青後，項婕如立刻飛往法國展開背包客朝聖之旅，直到2日才風塵僕僕轉往新加坡，連因氣候水質過敏的肌膚都來不及休息，就急著與劉修甫補上拍攝期間無緣吃到的螃蟹大餐。

談起殺青後飛往法國的原因，項婕如說，每次拍完戲都會用登山的方式把角色情緒代謝掉，這次則決定走更遠的朝聖路。「可能是角色帶給我的東西很強烈。」她表示劇情觸及「放下執念」的命題，她也想透過行走讓身體找到答案，「走在森林裡很安靜，可以把心沉下來。」當地旅人詢問她為何而行時，她笑說順便啟動「海外宣傳模式」，向大家介紹自己剛完成的影集，彷彿也讓她得以慢慢與角色告別。