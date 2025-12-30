《戀與深空》5.0版本大更新！推出3D「家園」玩法免費送千件傢俱
超現實3D沉浸戀愛互動手遊《戀與深空》全新5.0版本正式上線。在本次版本中，有二週年慶典多種玩法與獎勵、全新卡池活動以及主線篇章更新，更有全新家園玩法重磅來襲，眾多內容將於12月31日遊戲更新後盛大開啟。
無垠星際間，人類於阿洛爾星系建立家園，寰宙帝國由此誕生。而後百年經歷權力割據，星辰分野，危機四伏。今日「你」將被加冕為寰宙帝國新的女王，寰宙帝國上將-黎深、寰宙帝國主聖-祁煜、恆曜聯邦-夏以晝、卡奧斯星球首領-秦徹、帝國舊王儲-沈星回接踵而至，一場新的權力交鋒，將在你的運籌帷幄間拉開序幕。
全新卡池「愛，宇宙，詩王座」限時開啟
限定許願池「愛，宇宙，詩王座」開啟五星思念限時機率UP活動，獵人可從五位男主的限定五星互動思念卡「沈星回‧洄光頌」、「黎深‧辰寰律」、「祁煜‧宴神曲」、「秦徹‧混沌紀」、「夏以晝‧浴冕歌」中任選3張，所選思念許願機率限時大幅提升，占五星獲得機率的75%。活動期間，許願達到指定次數，可額外領取通用耳飾「搖曳樂章」、深空許願券‧限時×20、男主活動思念配套服飾、自選當期活動五星思念等繽紛獎勵。
領取時間：2025年12月31日遊戲更新後 ~ 2026年1月21日上午4:59
以銀河為幕，邀群星共舞，全新活動「王庭終冕戲」即將開啟。
依照寰宙帝國傳統，準女王加冕儀式前須在皇宮內親自出演一部戲劇。戲劇的男主角也將在加冕禮上，與您共跳象徵權力結合的第一支舞。
在本次活動中獵人將與他一起準備加冕儀式的戲劇，於銀河之上共舞一曲，在王城中探索中逐漸揭開他身上的重重謎團，探尋他隱秘的真心。
獵人將參與本次特別活動中的特別玩法並完成任務，收集恆星之心，達到指定數量即可領取「鑽石*500」，並可以兌換以下多種獎勵：「深空許願券‧限時」*10、「我」的服裝「晴窗凝眸」、通用帽子「奶泡甜心」、大頭貼背景「銀河君庭」、「浩瀚權盟」、寫真特效「金雨」、「銀雨」、限定稱號「帝國巔峰的舞王」、背景音樂「於星稀未至時」、家園傢俱圖紙、Q版頭像、貼紙、手帳組件等豐厚好禮！
領取時間：2025年12月31日遊戲更新後 ~ 2026年1月21日上午4:59
全新主線篇章「獻給昨日之詩」即將開放
隨著新版本的到來，戀與深空全新主線篇章「獻給昨日之詩」也即將開啟。更多異象在臨空市出現，暗中推波助瀾的人並不陌生。這一次又會與他一起經歷怎樣經心動魄的故事，這一切都等待著獵人親自揭開。
領取時間：2026年1月2日 上午5:00 起
全新3D【家園】玩法開啟你與他的浪漫生活
本次版本推出的全新3D玩法【家園】中，獵人將擁有一套專屬於您花園獨棟別墅，與他一起展開新的浪漫生活。
在12月31日更新後，獵人即可免費獲得千件傢俱，隨心裝點奇趣新房，也可邀心動的他前來拜訪，在溫馨日常中碰撞生活的驚喜。無論是在花園中種植花卉、感受天氣變化，還是閒暇時刻與他依偎聊天、共話家常，更多樂趣，都可以與他一起發現。
二週年慶典十重盛典豪禮
除了上述提到的內容，本次5.0版本也公開了二週年慶典的十重好禮內容。
獵人在版本更新後，不僅可於遊戲內感受精彩主線故事、領取花園獨棟別墅一套、五位男主絕美思念卡免費送、慶典自選五星相送、版本豪禮登錄即領，還可體驗萊蒙驚喜屋、剪紙聯動非遺贈禮、儲存空間一鍵解放、週年福利煥新，以及鑽石、體力等豐厚道具獎勵。
領取時間：2025年12月31日 遊戲更新後
二週年「心」房特別快閃即將登場
伴隨本次版本更新，《戀與深空》也將在臺北市舉辦「心」房特別快閃活動——「心」房定所，構築愛與永恆。
在深空見證下，邀請獵人度過暖居時光，將點滴的悸動凝成永恆的回憶。
活動期間：2026年1月16日～2026年1月25日
主題造景開放時間：
週日 ~ 週三｜11:00 AM ~ 09:30 PM
週四 ~ 週六｜11:00 AM ~ 10:00 PM
*開放時間依照百貨營業時間。
活動地點：台北微風南山1樓北側戶外場地
更多活動資訊請持續追蹤《戀與深空》官方粉絲專頁！
《戀與深空》× MyAnime Café 聯動主題咖啡廳即將開啟
《戀與深空》將在台北、高雄與 MyAnime Café 開啟聯動主題咖啡廳。蜜戀時光來到，與他來一場心動約會。
活動期間：2026年1月16日～2026年3月5日
活動地點：
MyAnime Café 三創店：臺北市中正區市民大道三段2號7樓
MyAnime Café 夢時代店：高雄市前鎮區中華五路789號B1
*詳細用餐時段依照餐廳規定。
更多聯動詳細內容還請留意《MyAnime Café》官方粉絲專頁。
關於《戀與深空》更多的第一手資料和活動，可至官方的 Facebook 粉絲專頁和官方YouTube頻道獲得第一手消息。
－
以上內容為廠商提供資料原文
