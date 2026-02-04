《成何體統》王楚然社畜變妖妃、丞磊路人化身雙面暴君「雙穿書」玩出極致反差 ｜開播時間、集數搶先看

《成何體統》即將開播。圖／iQIYI TW

【文／孔渠】2026年由古裝顏值天花板王楚然與人氣小生丞磊領銜主演的《成何體統》，改編自七英俊的高人氣同名小說，主打兩個現代主角「雙穿書」的設定，以社畜穿越成寵妃的視角，展開一連串冒險，兩位現代靈魂如何在古代宮廷中，逆天改命。以下就來解析開播前亮點！

🍿線上看推薦：成何體統

開播時間：2026年2月6日

播出平台：愛奇藝

主演卡司：王楚然、丞磊

集數：32集

《成何體統》看點1： 打破次元壁的極致反差

《成何體統》的劇本核心在於「雙穿書」的喜劇張力。女主角現代是個名叫「王翠花」的卑微社畜，穿越後卻要駕馭風情萬種的妖妃皮囊「庾晚音」；男主角神祕現代人「張三」，穿越後成了蟄伏十年的暴君夏侯澹。這種「路人名字」與「頂級反派人設」的強烈對比，為劇情奠定了荒誕又真實的基調。這種「全員惡人」卻充滿求生欲的設定，讓他們在宮廷中的每一次互動都充滿謀略與勾心鬥角和現代笑點，是近年來最接地氣的反派逆襲記。

《成何體統》看點2：王楚然穿書變妖妃

身為95花中古裝扮相數一數二的代表，王楚然的古裝適配度毋庸置疑。回顧她的演藝路，從《玉骨遙》中將野心寫在臉上的白雪鷺，展現了清冷與心機並存的魅力；到《柳舟記》裡飾演失憶後溫婉、恢復記憶後颯爽的女寨主柳眠棠，她證明了自己能駕馭多重身份的轉換。此次在《成何體統》中，挑戰難度再升級：她既要演出「庾晚音」妖媚狀態，又要演出內心「王翠花」的崩潰與吐槽。這種在「戲精妖妃」與「苦命社畜」間無縫切換的「精分式演技」，將是王楚然證明自己喜劇天賦的關鍵一戰。

《成何體統》看點3：丞磊「古裝戰神」化身雙面暴君

丞磊近年來的古裝成績單相當亮眼，無論是在《錦月如歌》中英姿颯爽的將軍，還是在《與晉長安》中展現出的戰神氣場，都讓他「古裝硬漢」的形象深入人心。然而在《成何體統》中，他一改往日正氣凜然的形象，化身為陰晴不定的暴君夏侯澹。這角色極具層次：表面上暴戾恣睢，實則是在異世蟄伏十年、城府極深的神祕人物。丞磊需要收斂起戰神的鋒芒，演繹出帝王的孤獨、瘋批，這種從「武力值拉滿」到「智力值與演技並重」的轉型，絕對值得劇迷期待。

《成何體統》女二「謝永兒」由胡意旋飾演，是選角的一大驚喜。圖／iQIYI TW

《成何體統》看點4：甜妹胡意旋挑戰「多重身分」女二

女二「謝永兒」由胡意旋飾演，這也是選角的一大驚喜。早在《我在大理寺當寵物》時，胡意旋就以靈動可愛的貓系甜妹形象為人熟知；而到了去年大熱的《落花時節又逢君》，她飾演的小茶花妖，從天真爛漫到為愛犧牲，展現了極具層次的哭戲與演技爆發力。此次在《成何體統》中，是比男女主更低維度的穿書者。胡意旋將如何演繹出這個深藏不露的複雜角色？這將是她擺脫甜妹標籤、展現多重演技的高光時刻。

《成何體統》看點5：挑戰雙穿書設定

近年來「穿書」發展出越來越多元的敘事手法。像是去年《書卷一夢》以後設手法打破第四面牆，被譽為神級結尾的震撼；也看到了《赴山海》將經典溫瑞安武俠與現代視角結合的熱血翻玩；甚至是近期主打劇本殺懸疑的《軋戲》，都讓人耳目一新。《成何體統》作為這股浪潮中的最新力作，它獨特的地方在於「多重穿書」與「反派視角」，當角色中不只一個穿越者，將會激盪出怎樣的火花，非常令人期待會如何發展。

《成何體統》再度翻玩穿書設定。圖／iQIYI TW

《成何體統》看點6：充滿終極選擇的劇情走向

除了雙穿書的設定，《成何體統》的劇情走向也非常具有懸疑感。劇中神祕客預言「二人只能留其一」，表示兩人終將要有宿命對決。夏侯澹有著陳年頭疾的未爆彈，也曾數度對於是否要對庾晚音下殺手陷入糾結，雙方在隨著故事的發展，逐漸化解對彼此的猜疑與不信任，也累積出超越生死的羈絆，當兩人都想讓彼此活下來，結局又會如何發展呢？