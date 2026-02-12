《成何體統》CP戲外摟腰撒糖！ 丞磊反串妖妃撲進王楚然懷裡

王楚然、丞磊主演的古裝穿越喜劇《成何體統》播出後，短短24小時就奪下播放平台熱播榜冠軍。該劇改編自同名小說，描述現代職場社畜「王翠花」（王楚然 飾）意外穿越進小說《穿書之惡魔寵妃》，成為註定要被賜死的妖妃「庾晚音」，命懸一線之際，她發現看似陰沉殘暴的暴君「夏侯澹」（丞磊 飾）竟也是穿書而來的現代人，兩人透過英語暗號「How are you？」與「Fine, thank you, and you？」相認結盟，聯手改寫原著的悲慘結局。

《成何體統》王楚然（右）、丞磊化身戲精（圖／iQIYI愛奇藝國際版）

戲裡默契十足，戲外王楚然與丞磊的「魚蛋CP」更是甜度爆表。在微博追劇團活動中，兩人復刻劇中釣魚名場面，即興對戲、摟腰互動，粉紅泡泡溢出螢幕，現場尖叫聲不斷，丞磊更反串妖妃，一秒撲進王楚然懷裡，瞬間點燃全場氣氛。

受訪時王楚然坦言，最初以為丞磊是高冷型帥哥，實際相處後才發現他比想像中更有趣、更認真；丞磊則笑稱原以為她是清冷大美女，沒想到私下活潑又大剌剌，相處毫無隔閡。

《成何體統》王楚然(左）與丞磊線下宣傳粉紅泡泡爆棚（圖／iQIYI愛奇藝國際版）

兩人自曝拍攝過程中常處於「共腦」狀態，很了解彼此在想什麼，隨時都能即興演戲，拍攝第一天就因為玩兩隻小蜜蜂動作神同步而笑場。

他們也不忘在訪談中互誇對方。丞磊直言，王楚然的性格與庾晚音十分貼合，活潑、有主見，還帶著能感染現場的力量；王楚然則形容丞磊飾演的夏侯澹比表面看來更真誠細膩，總會提前替對方設想周全，細節滿滿。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導