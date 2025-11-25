《我們六個》黃薇渟突然噴血中斷訪問 「渣父」馬志翔只敢晚上出門

戲劇《我們六個》播出後廣受觀眾討論，最近即將在華視再度播出，黃薇渟飾演的大姐「秋伶」，最後痛哭原諒爸爸馬志翔的一幕，令人鼻酸。而父女倆25日出席媒體餐敘，沒想到聊著聊著，黃薇渟竟突然大叫：「我流鼻血了！」嚇壞眾人。

林達生(馬志翔飾演)與林秋伶(黃薇婷飾演)（圖／華視）

當被問到下戲後，是否仍有難以化解的心結，黃薇渟突然流鼻血，即刻離席處理，回來以後她接續回答道：「很容易難過，想到哥哥姐姐，就很容易鼻酸。」至今仍不敢把整部戲看完。

黃薇渟受訪時流鼻血（圖／華視）

有次播出她在房間裡，偷聽到媽媽正在看，而且還是她爆哭的那幕，「想知道我媽看完有沒有疼我一點。」而這幕情節，黃薇渟給自己極大壓力，加上馬志翔前一天還特別叮囑，壓力更大。

《我們六個》秋伶（黃薇渟飾）（右2）看著達生（馬志翔飾）照片痛哭（圖／大愛提供）

黃薇渟也說，拍完戲以後更想要珍惜愛護父母，「我常跟爸爸說生意沒談成不重要，因為生離死別不知道什麼時候會發生。」

馬志翔則是稱讚黃薇渟的表現，即便戲份少，但非常精準掌握角色情緒。只是他飾演的「林達生」，外遇還把小三帶回家，被觀眾罵翻，就連老婆看播出都氣得牙癢癢：「那陣子超常罵我，對我脾氣很暴躁。」

《我們六個》馬志翔（圖／大愛電視）

由於戲劇討論量大，馬志翔有些被影響，怕挨罵有點不敢出門，「那段期間，覺得路人投射的眼光都帶有敵意。」最後只能改在晚上8點，大家可能都在看電視的時候出門跑步。不過他現在心情調適得不錯，表示很多人開始願意和他拍照，倘若真的被瞪，自己也會不留情瞪回去。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導