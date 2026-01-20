《我家的事》同台揮毫比演戲還緊張 曾敬驊過年最想回家「吃媽媽的飯」

記者潘鈺楨報導／電影《我家的事》即將於2月4日上線，20日舉辦媒體訪談會，導演潘客印率領劇中靈魂人物「一家四口」藍葦華、高伊玲、曾敬驊、黃珮琪齊聚一堂。因應即將到來的農曆新年，現場特別準備150公分高的大型畫架，由導演領軍，與四位主演共同在春聯紙上揮灑墨寶，合力寫下巨大的「福」字，象徵電影中家庭關係的圓滿與和解，並同步預祝觀眾在即將到來的馬年福氣奔騰。

導演潘客印說：「已經看過的觀眾，可以透過CATCHPLAY+再看一些當時錯過的細節，比如網路上在戰的話題，誰的眼神代表甚麼意思，沒看過的觀眾則可以跟家人一起看，看一看還可以停下來大家一起邊看邊聊天。」

廣告 廣告

訪談會現場，演員們展現如同真實家人般的絕佳默契。雖然平時少有機會拿起毛筆，但在導演潘客印的帶領下，每人各負責一個筆畫，合力完成充滿力道的「福」字。劇中飾演父親的藍葦華笑說：「這比演戲還緊張，但全家人一起完成一個字的感覺，真的很像我們這部電影要傳達的精神。」曾敬驊則表示：「過年最想回家吃媽媽做的年夜飯，也會陪媽媽去菜市場，過年就是要家人聚在一起。」

在揮毫過程中，飾演母親的高伊玲展現了溫柔的一面，一邊細心幫忙扶著畫架上的春聯紙，一邊笑稱自己是「家裡的後盾」，並與飾演女兒的黃珮琪合力勾勒出「福」字右側代表田產與圓滿的部分，母女倆細膩的筆觸為雄渾的書法增添了幾分暖意。黃珮琪開心地分享，雖然是第一次在媒體鏡頭前寫大字，但因為有導演在旁指導，「全家人」一起完成這張福，讓她提前感受到了過年的團圓感。

活動最後，五位主創也感性地向全台觀眾分享對「家」的體悟與馬年祝福。導演潘客印表示，家家有本難念的經，那些瑣碎與爭執其實都源自於愛，他將台灣家庭最真實的樣貌濃縮在《我家的事》中，希望能陪伴觀眾過個好年。在劇中撐起家計的藍葦華則呼籲，今年年假很長，剛好《我家的事》這個時候在CATCHPLAY+全台獨家上架，大家可以邊打牌邊看片，他也豪氣祝福各位「福氣啦」，馬年紅包領到手抽筋。

戲中溫柔的母親高伊玲則觀察到，電影裡的吵鬧往往是家人間最深刻的牽掛，她期待觀眾能透過這部獨家首播的作品感受這份溫暖，並祝福全台媽媽們馬年優雅自在、心想事成。

曾敬驊則祝各位觀眾「甚麼攏『馬』好」。黃珮琪最後溫馨提醒，這是一個關於守護與理解的故事，最適合春節期間陪爸媽一起觀賞，祝福大家馬年平安喜樂、福氣滿門。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導