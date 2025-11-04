《我心狂野》戴安拉德89歲逝世 曾與女兒蘿拉鄧恩攜手創奧斯卡紀錄
三度獲得奧斯卡提名的資深女演員黛安拉德（Diane Ladd）於週一上午在位於加州奧海的家中逝世，享壽89歲。她的女兒、知名演員蘿拉鄧恩（Laura Dern）對外證實此消息。
蘿拉鄧恩在聲明鐘表示：「我不可思議的英雄，如深禮物般的母親黛安拉德，今早在加州奧海家中，在我身邊平靜地離世。她是最偉大的女兒、母親、祖母、演員、藝術家，富有同情心，簡直是只有在夢中才能創造出的人。我們能擁有她是我們的福氣。她現在正與她的天使們一同飛翔。」
離婚56年前夫也哀悼
黛安拉德雖然與前夫、蘿拉鄧恩的父親布魯斯鄧恩（Bruce Dern）於1969年離婚，但布魯斯鄧恩也發表聲明：「黛安是一位傑出的演員，我覺得她有點像一個『隱藏的寶藏』，直到她遇到大衛林區（David Lynch）。當林區讓她在《我心狂野》中飾演蘿拉的母親時，全世界才真正理解她的才華。她作為美國演員工會（SAG）數十年的董事會成員，貢獻了真正的演員觀點。她過著美好的一生，她能看清事物的本質。她是一位偉大的隊友，她幽默、聰明、優雅。但對我來說最重要的是，她是我這位不可思議的天才女兒的一位很棒的母親，為此我將永遠感激她。」
三度奧斯卡提名里程碑
拉德的演藝生涯刻畫了許多生動的角色，並曾三次獲得奧斯卡最佳女配角提名，包括1974年馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）執導的《再見愛麗絲》，她飾演世故而多彩多姿的女服務生；1990年大衛林區執導的《我心狂野》，她飾演蘿拉鄧恩角色的瘋狂邪惡母親，帶有西方邪惡女巫的風格；以及1991年《激情玫瑰》，她飾演蘿拉鄧恩角色的捍衛者。當時她在《激情玫瑰》中的演出，還與蘿拉鄧恩同時獲得奧斯卡提名，是史上唯一一對母女因同一部電影獲得奧斯卡提名的紀錄。
影視代表作與長期合作
黛安拉德最為人所知的是她與女兒蘿拉鄧恩多次的合作。除了上述的電影，兩人近期也一同出演影集《頓悟人生》，黛安拉德飾演蘿拉鄧恩詮釋的女主角「Amy」的母親「Helen」。
其他知名作品還包括經典新黑色電影《唐人街》（1974）、《瘋狂聖誕假期》（National Lampoon’s Christmas Vacation）（1989）、《風起雲湧》（1998），飾演約翰屈伏塔角色的母親。她也在2015年大衛歐羅素（David O. Russell）執導的電影《翻轉幸福》（Joy），飾演女主角珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）的祖母。
