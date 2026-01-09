《我推的孩子》第三季懶人包：首播時間、線上看平台、劇情、預告一次看

《我推的孩子》第三季預定於 2026 年 1 月 14 日台灣日本同步開播。這季重點將會是劇情從偶像故事轉向復仇主線的關鍵時期，聚焦於角色們在演藝圈的掙扎與成長。 本篇將快速整理動畫第三季的上線時間、平台、劇情簡介、預告一次看完！

第三季主視覺圖（圖源：《我推的孩子》官方Ｘ）

《我推的孩子》第三季上線時間

根據代理商羚邦消息，第三季動畫將會在台灣時間 1 月 14 日（三）晚間 23：00 開播，其後每週三更新 。

《我推的孩子》第三季線上看平台：

Ani-One Asia 官方 Youtube（需訂閱會員）

LINE TV

巴哈姆特動畫瘋

Hami Video

愛奇藝（iQIYI）

CatchPlay+

KKTV

friDay 影音

Disney+

Netflix

（實際上架平台與時間以官方公布為主）

《我推的孩子》第三季劇情簡介

故事邁向全新舞台——自「POP IN 2」發行已過了半年。多虧了MEM CYO的努力，如今的 B小町已在爆紅前夕。阿葵亞走在全方位藝人的道路上，茜則是在實力派女演員的路上逐步前進。然而另一方面，佳奈卻失去了以往的開朗。而為了追查小愛與吾郎的死亡真相，露比在演藝圈中不斷往上爬。────以謊言作為武器。

《我推的孩子》第三季製作團隊

原作： 赤坂明 × 橫槍萌果

動畫製作： 動畫工房 (Doga Kobo)

導演： 平牧大輔

副導演： 貓富ちゃお、仁科九滿

系列構成： 田中仁

角色設計： 平山寬菜

＜聲優演員＞

除了固定班底外，本季加入了關鍵新角色：

阿奎亞： 大塚剛央

露比： 伊駒百合繪

有馬佳奈： 潘惠美

黑川茜： 石見舞菜香

MEM-cho： 大久保瑠美

神木輝： 宮野真守（新加入，第三季核心人物）

月讀： 木野日菜（新加入）

＜音樂＞

片頭曲（OP）：「TEST ME」 ——由 ちゃんみな（CHANMINA）演唱。

片尾曲（ED）：「セレナーデ」（Serenade） —— 由 なとり（Natori）演唱。

《我推的孩子》第三季預告PV