《我推的孩子》第三季討論度大幅下滑？網認為「原作爭議結局」成主因

《我推的孩子》第三季動畫近日正式開播後，討論熱度卻明顯不如前兩季，在台灣巴哈姆特動畫瘋、日本 niconico 等平台的彈幕數與討論量下滑，引發網友在各大社群與論壇熱議。不少觀眾普遍認為，最大關鍵在於原作漫畫結局已公開，且評價極具爭議，導致即便動畫製作品質維持水準，仍難以帶動過往的追番熱潮，「已經知道結局會怎樣，熱度自然就掉了」成為多數網友的共識。

第三季熱度與討論度都不如前兩季（圖源：我推的孩子）

第三季動畫目前劇情已進入原作後段，主線逐步從偶像成長與舞台描寫，轉向以阿奎亞為核心的復仇敘事，有網友直言「你都知道最後會吃到什麼，現在每一集看下去都只是拖時間」。

廣告 廣告

相較第一季以懸疑與破題帶來的新鮮感，第三季的劇情推進被部分觀眾認為「只是照著漫畫把必然走向的路再演一次」、「已經知道結局是什麼鬼東西，就會覺得現在看是在浪費生命」、「動畫再香，想到後面女角全部變壁紙就看不下去」等批評聲浪。也有少數觀眾肯定製作組的努力，認為動畫表現仍然很棒，但同樣坦言：「情感投入已經回不去了」，與第一季播出時的高度話題性與讚賞形成對比。

《我推的孩子》第三季目前已經可以在 Ani-One Asia 官方 Youtube（需訂閱會員）、LINE TV、巴哈姆特動畫瘋、Hami Video、愛奇藝（iQIYI）、CatchPlay+、friDay 影音、Netflix 等平台收看。