《我獨自升級》動畫第三季時間曝光！再多等一段時間讓粉絲心情超複雜

高人氣漫畫改編動作《我獨自升級》，動畫第三季終於釋出最新的預計發行時間！但粉絲可能還需要等待一段時間。根據該 IP 持有者、韓國知名網路漫畫發行商 D&C Media 最新公布的財報顯示，雖然官方已確認將製作第三季動畫，但預計的時間卻落在 2027 年到 2028 年之間。

第三季官方預計在 2027 到 2028 年之間推出。（圖源：我獨自升級 官方新聞圖）

比起前兩季只隔一年的緊湊節奏，這段長達約三年的空白期，對許多引頸期盼的觀眾投下了一顆震撼彈。回顧動畫初期，《我獨自升級》第一季與第二季分別於 2024 年 1 月和 2025 年 1 月開播，以超高的效率，在兩年內迅速播完 25 集。

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當時負責操刀的動畫製作公司 A-1 Pictures 在第二季結束後，一度讓粉絲樂觀以為官方正集中所有資源火力，準備一鼓作氣推出第三季。然而來自 Aniplex 的《我獨自升級》 製作人古橋宗太，卻提到製作團隊需要休息一下，因為光是前兩季，他們就製作了 22 萬幀的動畫。

加上 A-1 Pictures 後來有多部排定於 2026 年到 2027 年播出，這也代表《我獨自升級》第三季的實際製作進度很可能沒有步入正軌。過去前兩季無縫接軌的一年一更奇蹟，就只是產線上的特例，未來回歸正常動畫製作週期的 2 到 3 年一季，才是業界常態。

當然這次終於有一個時間範圍，社群上許多粉絲仍然相當期待，認為只要能維持前兩季的頂級動作水準，多等 2 年也絕對值得，不希望因為趕工而讓這部現象級的神作崩壞。但也有另一派愛好者擔心，在競爭激烈的動漫市場中，長達 3 年的空窗期會消耗本作的社群熱度，甚至考驗新舊粉絲的忠誠度。