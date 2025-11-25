《我獨自升級》超帥3D動畫！成振宇打蟻王電影級特效炸裂 網驚：這是可以免費看的嗎？
Chugong 原作的《我獨自升級》動畫播出之後世界爆紅，在第二季播出之後大家都期待著第三季的消息，而當然的延伸出許多創作，動畫師 Diego Woods 花了 83 天製作，2 分多鐘的成振宇 V.S. 蟻王貝魯的戰鬥畫面，上架一天就獲得 25 萬次觀看，他還有包括《進擊的巨人》、《艾爾登法環》Let me solo her 的重現作品。
Diego Woods 多年來創作各種動漫畫作品熱門場景重現，這次是《我獨自升級》中振宇對抗蟻王貝魯的精采戰鬥畫面，兩分鐘的戰鬥畫面花了他 83 天製作，也獲得相當的留言讚賞，影片各種短影片版本也被熱傳各大平台。他也不只製作這個動畫，包括《進擊的巨人》里維 V.S. 獸之巨人、《艾爾登法環》Let me solo her 對抗女武神的動畫都十足精彩。
