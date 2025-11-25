《我獨自升級：ARISE OVERDRIVE》正式上市！化身為成振宇踏上冒險之路

《我獨自升級：ARISE OVERDRIVE》現已於 Steam 和 XBOX PC 平台正式推出，官方同步釋出全新預告片以慶祝遊戲上市。

（來源：Netmarble官方提供）

本作改編自風靡全球的熱門網路漫畫《我獨自升級》，是專為 PC 和家用主機平台所設計的動作 RPG，為粉絲們期待已久的冒險故事帶來了原創的詮釋。遊戲具備華麗的動畫戰鬥、深度的養成系統，和刺激多變的戰鬥體驗，生動呈現獵人「成振宇」從無名小卒崛起，成為世界最強獵人—「完全型闇影君主」的故事。

《我獨自升級：ARISE OVERDRIVE》上個月於聖地牙哥 TwitchCon 首度公開後便獲得粉絲熱烈迴響，隨後藉由 11 月 17 日推出的試玩版，以及 11 月 21 日展開的搶先體驗活動，持續累積人氣與熱度。如今，遊戲已正式在全球推出，邀請所有玩家化身為成振宇，踏上冒險之路。

透過故事模式，玩家將能打造心目中完美的成振宇，客製化他的外觀、技能與戰鬥風格，釋放終極力量。藉由招募獵人壯大隊伍陣容，以及在 4 人合作副本中對抗 BOSS，玩家將能強化團隊戰力，並在遊戲的眾多挑戰中展現高超技巧。

《我獨自升級：ARISE OVERDRIVE》現已於 Steam 和 XBOX PC 平台推出，建議售價為新台幣990元。

