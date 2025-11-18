《我獨自升級：ARISE OVERDRIVE》Steam與XBOX PC平台推出試玩版，搶先體驗探索地下城

《我獨自升級：ARISE OVERDRIVE》現已於 Steam與XBOX PC 平台推出免費試玩版，讓玩家有機會在 11 月 25日遊戲正式發售前搶先體驗。

（來源：Netmarble官方提供）

試玩版可讓玩家探索包含地下城與限時地下城的「世界內容」，以及時間挑戰模式「時間戰場」。此外，隨著試玩版推出，官方也同步釋出了一部全新影片，展示了遊戲中極具風格的戰鬥動作畫面。該預告片現可於遊戲的官方 YouTube 頻道與社群媒體平台觀看。

《我獨自升級：ARISE OVERDRIVE》開發製作人 Kwang Hoon Kim 表示：「我們很高興能將這款在 TwitchCon 上獲得熱烈迴響的試玩版本，分享給全球的玩家。我們希望大家在遊戲正式上市前，都能盡情體驗《我獨自升級：ARISE OVERDRIVE》的核心戰鬥。」

《我獨自升級：ARISE OVERDRIVE》改編自風靡全球的熱門網路漫畫《我獨自升級》，是專為PC和家用主機平台所設計的動作RPG，為粉絲們期待已久的冒險故事帶來了原創的詮釋。遊戲具備華麗的動畫戰鬥、深度的養成系統，和刺激多變的戰鬥體驗，生動呈現獵人「成振宇」從無名小卒崛起，成為世界最強獵人—「完全型闇影君主」的故事。

欲了解更多詳情，請前往官方網站與 Steam 頁面，並追蹤遊戲的 Twitch、YouTube 和 Discord頻道，或將遊戲加入您的 Xbox 願望清單。

