《我獨自生活》出事了？全炫茂車內打針畫面被翻出 捲入朴娜勑風暴
記者林宜君／台北報導
南韓演藝圈近期接連爆出爭議事件，導火線來自女星朴娜勑的豪宅竊案，卻意外牽扯出職場霸凌、非法醫療與多名知名藝人涉案的連環風暴，連綜藝節目《我獨自生活》也被點名。事件最初發生於今年4月，朴娜勑住處遭竊。根據南韓娛樂記者李鎮浩在YouTube頻道爆料，朴娜勑一度懷疑是能自由進出家中的經紀人或造型師所為，並透過男友以「簽訂正式合約」為由，蒐集3名工作人員的個資交給警方調查。事後證實竊賊為外部人士，但相關過程卻引發被懷疑者強烈不滿。
隨後，2名經紀人向媒體揭露，朴娜勑不僅長期未與工作人員簽署正式合約、未投保韓國4大保險，還涉及職場霸凌行為，更爆出她曾接受無醫療證照人士提供的點滴注射服務，甚至以他人名義取得處方藥物，恐違反南韓《醫療法》。爭議持續延燒，多名與朴娜勑私交密切、工作往來頻繁的藝人也遭點名，包括SHINee成員Key、YouTuber「挑食的新姐」，陸續退出綜藝節目《驚人的星期六》。而SHINee成員溫流則於日前發聲明，強調自己並未涉及相關非法行為，出面澄清。
風暴並未止步於此。19日，全炫茂也被捲入「打針阿姨」疑雲。韓媒《體育朝鮮》翻出全炫茂過去在《我獨自生活》中曝光的畫面，當時全炫茂因行程繁忙，直接在保母車內接受點滴注射，畫面中清楚可見他繫著安全帶，節目甚至打上「這是在打點滴沒錯吧」的字幕。然而，依照南韓法律規定，在非醫療機構場所接受注射或點滴，已涉及違反《醫療法》。該段節目畫面在近期非法醫療爭議爆發後被大量轉傳，被視為「關鍵證據」，也讓外界質疑節目製作單位是否未盡查證責任。目前相關單位尚未公布最終調查結果，但這起事件已重創南韓演藝圈形象，從藝人私生活、節目內容，到長期存在的灰色地帶問題，全被攤在陽光下檢視，後續發展仍備受關注。
