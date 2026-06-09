《我的王室死對頭》林智妍戲外是陽光甜妹！峇里島旅遊照「純真感」被熱議，5套私服穿搭解析

Netflix韓劇《我的王室死對頭》播出僅四集，林智妍（韓文：임지연）熱度不只憑穿越角色話題度衝上新高，近期她分享的峇里島度假私服風格，也開始被網友關注。這次她在峇里島分享的旅遊照片，幾乎都是以自然系穿搭亮相，簡單單品營造舒服、乾淨又帶點純真的氛圍，被韓國網友稱作是「李到晛墜入愛河的瞬間」。

林智妍度假穿搭

林智妍在近期分享了在峇里島的度假照，在陽光、白雲與綠意的襯托下，林智妍整體狀態看起來特別輕盈，讓不少網友直呼：「根本像大學生旅行照」、「私下很有純真感！」其中一套白色短褲的造型討論度最高。她以帶有馬甲輪廓的短版上衣搭配白色西裝短褲，同色系穿搭讓整體視覺看起來特別乾淨俐落。上衣的金色鈕扣與立體剪裁，也讓原本偏甜的單品多了幾分精緻感。搭配草編大包與長捲髮，不會過度性感，反而有種法式度假女孩的隨性。

林智妍韓系甜妹私服5造型

林智妍私服1：吊帶褲＋藍色上衣，「男孩感」更減齡

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林智妍穿著黑色吊帶褲搭配亮藍色上衣的造型。這類吊帶褲其實很容易穿得過於休閒，但林智妍利用貼身短袖與亮色系包包點綴，讓整體多了活潑感。加上白色運動鞋與墨鏡後，整套很有韓國女生旅行時常見的「自然系男孩感」，不刻意裝可愛，但反而更顯年輕。

林智妍私服2：白色寬鬆洋裝，是她的「純真感」關鍵

寬鬆剪裁的白色長洋裝特別有記憶點。搭配編織帽、白襪與運動鞋，看起來就像日系電影裡會出現的女主角。這種造型的重點，其實不在身材曲線，而是整體氛圍感。略帶空氣感的寬鬆輪廓，加上淡妝與黑長髮，讓她呈現一種很舒服的自然感，是沒有距離感的好感穿搭。

林智妍私服3：粉紅針織＋牛仔褲，把春天感穿上身

林智妍私下其實很常穿牛仔褲，但她很懂得利用顏色提升少女感。像這套粉紅色短版針織上衣搭配高腰牛仔褲，就是非常典型的韓系日常穿搭公式。尤其柔和粉色搭配她的波浪長髮，在櫻花背景前特別有戀愛感。整體沒有過多配件，卻因為版型與色彩搭配得剛剛好，看起來乾淨又很有青春氛圍。

林智妍私服4：碎花上衣＋丹寧，最適合海島旅行

這套海上穿搭，也是可以讓不少女生直接複製的一套。林智妍以帶有微復古感的碎花短版上衣搭配高腰牛仔褲，再配上一副大框墨鏡，展現旅行感。這種穿搭其實很適合台灣夏天，尤其短版上衣搭配高腰褲，不只能讓比例看起來更好，也會比貼身洋裝更多一點率性。

林智妍私服5：印花細肩帶洋裝的「氧氣感」

林智妍這套印花細肩帶長洋裝，米杏色調搭配低彩度花卉圖案，在熱帶植物與陽光背景下，看起來特別柔和舒服。不同於過度性感的貼身剪裁，她選擇略帶寬鬆感的版型，加上簡單綁髮，反而更凸顯她原本清新的氣質。這類細肩帶洋裝近年也很受韓國女生歡迎，不需要太多配件，只要搭配平底涼鞋或球鞋，就能穿出很自然的夏日氛圍。

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