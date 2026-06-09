《我的王室死對頭》林智妍戲外是陽光甜妹！峇里島旅遊照「純真感」被熱議，5套私服穿搭解析
《我的王室死對頭》林智妍戲外是陽光甜妹！峇里島旅遊照「純真感」被熱議，5套私服穿搭解析
Netflix韓劇《我的王室死對頭》播出僅四集，林智妍（韓文：임지연）熱度不只憑穿越角色話題度衝上新高，近期她分享的峇里島度假私服風格，也開始被網友關注。這次她在峇里島分享的旅遊照片，幾乎都是以自然系穿搭亮相，簡單單品營造舒服、乾淨又帶點純真的氛圍，被韓國網友稱作是「李到晛墜入愛河的瞬間」。
林智妍度假穿搭
林智妍在近期分享了在峇里島的度假照，在陽光、白雲與綠意的襯托下，林智妍整體狀態看起來特別輕盈，讓不少網友直呼：「根本像大學生旅行照」、「私下很有純真感！」其中一套白色短褲的造型討論度最高。她以帶有馬甲輪廓的短版上衣搭配白色西裝短褲，同色系穿搭讓整體視覺看起來特別乾淨俐落。上衣的金色鈕扣與立體剪裁，也讓原本偏甜的單品多了幾分精緻感。搭配草編大包與長捲髮，不會過度性感，反而有種法式度假女孩的隨性。
林智妍韓系甜妹私服5造型
林智妍私服1：吊帶褲＋藍色上衣，「男孩感」更減齡
林智妍穿著黑色吊帶褲搭配亮藍色上衣的造型。這類吊帶褲其實很容易穿得過於休閒，但林智妍利用貼身短袖與亮色系包包點綴，讓整體多了活潑感。加上白色運動鞋與墨鏡後，整套很有韓國女生旅行時常見的「自然系男孩感」，不刻意裝可愛，但反而更顯年輕。
林智妍私服2：白色寬鬆洋裝，是她的「純真感」關鍵
寬鬆剪裁的白色長洋裝特別有記憶點。搭配編織帽、白襪與運動鞋，看起來就像日系電影裡會出現的女主角。這種造型的重點，其實不在身材曲線，而是整體氛圍感。略帶空氣感的寬鬆輪廓，加上淡妝與黑長髮，讓她呈現一種很舒服的自然感，是沒有距離感的好感穿搭。
林智妍私服3：粉紅針織＋牛仔褲，把春天感穿上身
林智妍私下其實很常穿牛仔褲，但她很懂得利用顏色提升少女感。像這套粉紅色短版針織上衣搭配高腰牛仔褲，就是非常典型的韓系日常穿搭公式。尤其柔和粉色搭配她的波浪長髮，在櫻花背景前特別有戀愛感。整體沒有過多配件，卻因為版型與色彩搭配得剛剛好，看起來乾淨又很有青春氛圍。
林智妍私服4：碎花上衣＋丹寧，最適合海島旅行
這套海上穿搭，也是可以讓不少女生直接複製的一套。林智妍以帶有微復古感的碎花短版上衣搭配高腰牛仔褲，再配上一副大框墨鏡，展現旅行感。這種穿搭其實很適合台灣夏天，尤其短版上衣搭配高腰褲，不只能讓比例看起來更好，也會比貼身洋裝更多一點率性。
林智妍私服5：印花細肩帶洋裝的「氧氣感」
林智妍這套印花細肩帶長洋裝，米杏色調搭配低彩度花卉圖案，在熱帶植物與陽光背景下，看起來特別柔和舒服。不同於過度性感的貼身剪裁，她選擇略帶寬鬆感的版型，加上簡單綁髮，反而更凸顯她原本清新的氣質。這類細肩帶洋裝近年也很受韓國女生歡迎，不需要太多配件，只要搭配平底涼鞋或球鞋，就能穿出很自然的夏日氛圍。
【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】
延伸閱讀：
● 黃仁勳脫下皮衣了！這件Dior外套他愛到從台灣穿到韓國都沒換，是哪件？價格貨號公開
其他人也在看
17歲黃仁勳靠這招追到老婆！超狂「學霸追愛密技」：保證妳這科拿全A
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近期登上南韓人氣節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，難得與妻子洛麗（Lori Mills）及一雙兒女同台亮相。在這場備受矚目的訪談中，黃仁勳不僅分享了經營科技帝國的觀點，更罕見地揭露了他與妻子長達 40 年的甜蜜愛情史，以及他令人莞爾的極簡生活哲學，展現出與以往公眾形象截然不同的親民與深情。
傅子純生前自行同意插管 妻子哽咽曝「真正死因」：以為只是不舒服
傅子純7日病逝，享年46歲，靈堂不對外開放，僅供家屬至親好友弔唁。10日下午，傅子純妻子Corrinna在工作人員的攙扶下，哽咽接受媒體訪問，透露傅子純真正死因，並回憶當時身體不適前往急診，醫生詢問其插管意願，他是自行點頭同意，沒想到這一去就再也沒有回來。
黃山料出版社發聲「已蒐證惡意污衊」：不姑息任何形式的霸凌
百萬訂閱網紅槓上暢銷作家震撼臺灣出版界，旅日YouTuber多米多羅以「黃山料的書根本史上最難看！？」公審黃山料作品，影片瞬間飆破175萬流量。引爆出版圈、讀者圈與網路社群大論戰。出版社三采文化10日晚間發出聲明表示，部分言論近乎網路霸凌的行為，已遠遠超越理性討論的範圍，不僅嚴重傷害創作者，也扭曲了健康、開放的出版空間。
TPBL》5年3500萬合約到期面臨抉擇 高國豪鬆口想旅外：日本B.LEAGUE是理想舞台
新竹御嵿攻城獅後衛高國豪與球隊的5年、3500萬合約將於本季結束後到期，近期頻頻傳出可能挑戰海外聯賽
主播張倍滋赴韓採訪險遭驅逐 亮出台灣身分大逆轉
南韓日前爆發重大選務災難，首爾街頭連日出現大規模抗議行動，鏡新聞主播張倍滋6月7日飛往當地採訪，卻因講中文而被以為是中國媒體，多次遭抗議民眾包圍驅趕，她趕緊解釋自己來自台灣才化解危機。
《莫離》開播惹議！編劇控1年心血遭撤換 轟白鹿：妳憑什麼
大陸人氣女星白鹿主演的新劇《莫離》9日才剛開播，沒想到隔天就爆出劇本爭議。編劇蒙淇淇10日在社群平台發文開嗆，指控劇組在開機前夕疑似因演員擁有過大話語權，臨時撤換整個編劇團隊。她更直接點名白鹿，質疑其在業內擁有特殊地位，認為創作者權益因此遭到漠視。相關話題迅速衝上熱搜，引發大批網友熱議。
嫁豪門12年！台大五姬「戲劇依」近況曝…私下搭公車被認出
娛樂中心／周希雯報導前主播吳依潔曾是PTT掀起轟動的「台大五姬」之一，憑藉亮麗外型成為迷倒無數人的「戲劇依」， 2014年與神旺大飯店董事長的獨子蔡紹仁結婚後，成為豪門媳婦的她也淡出演藝圈。不過，近日她被民眾巧遇獨自坐公車，被認出也大方答應合照請求，40歲的凍齡美貌絲毫沒變，依舊氣質爆棚。
民進黨為何緊咬殷瑋？他解析藍營打沈伯洋有相同戰法：綠營策略沒多高深
近期台北市長蔣萬安被指在議會答詢和受訪時，需要北市研考會主委殷瑋提供即時講稿，引發討論。對此，國民黨台北市議員參選人賴苡任在網路節目《52直播間》中表示，民進黨鎖定殷瑋展開攻勢，想顯示蔣萬安的無能，如同賴苡任鎖定民進黨立委吳思瑤，襯托出民進黨台北市長參選人沈伯洋一竅不通，民進黨此舉反而讓殷瑋賺到聲量。賴苡任說明，此次台北市長選戰民進黨的策略很明確，就是讓吳思......
陪黃仁勳扔餅乾遭罵爆！SK會長黑歷史超精彩 曾2度入獄創天價離婚費
近期因陪同NVIDIA（輝達）執行長黃仁勳在街頭、親自向民眾發送零食，而受到關注的韓國SK海力士集團會長崔泰源，因一段「扔零食」傲慢眼神的畫面掀韓網罵爆。事實上崔泰源的爭議人生比韓劇劇情更加戲劇化，曾兩度入獄，甚至向媒體寫公開信承認有小三喊離婚，更創下南韓史上最高的贍養費！堪稱「世紀財閥渣男」。
美股還能做多嗎？陳鳳馨細數費城半導體指數暴跌5大兇手 預言下一波走勢
費城半導體指數5日重挫10.3%，創下2020年3月以來單日最大跌幅，引發全球投資人高度關注。對此，資深媒體人陳鳳馨在網路節目《東南西北龍鳳配》中指出，造成此次美股大幅修正的原因包括：美國就業數據亮麗引發升息疑慮、博通財報不如預期、科技巨頭開始印股票募資、三大IPO即將上市，以及美股產生窄頻效應。這一波修正並非多頭結束，而是短期擠槓桿的過程。陳鳳馨：人工智......
川普自爆上月下令秘密任務！美軍出動護航荷莫茲海峽商船
美國前總統川普近日透露，他上個月曾指示美軍執行一項秘密任務，旨在保護通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的油輪及其他商船。這項行動反映出該區域緊張局勢升溫，以及美方對全球能源運輸安全的高度關注。
年賺5百萬被動收入！56歲侯昌明消失螢光幕 半退休「驚人近況」曝光
56歲侯昌明和曾雅蘭婚後育有一雙兒女，一家四口家庭生活美滿，已半退休的侯昌明先前曾透露夫妻倆長年投資房產、股票跟基金，一年有500萬被動收入，兩個小孩在美國紐約求學4年估計燒3千萬。近期全家展開日本之旅，正當一家人在關西機場前往京都的電車上享受假期時，一場因搬運行李而起的異國偶遇，意外觸動了他的內心深處，讓他有感而發。蔡維歆
金武烈《鐵拳教育》反差大！私下是寵妻魔人 被老婆倒追卻更愛她 醉酒浪漫告白轟動全網
《鐵拳教育》金武烈私底下是韓國超有名的「寵妻魔人」！他與演員老婆尹昇娥，不僅是韓國演藝圈公認的模範夫妻，兩人從戀愛到結婚的甜蜜故事，尤其讓大家印象深刻。
陳盈潔病危搶命！準金曲歌后「金援30萬」內幕曝光 公開私下暖心互動
第37屆金曲獎頒獎典禮將於27日在台北小巨蛋登場，曾瑋中以專輯《頇顢》二度角逐台語歌王，陳怡婷則憑《三十幾》首度叩關台語歌后。兩人今（10）日出席記者會，曾瑋中透露公布入圍當下正在逛街，得知喜訊後立刻躲進服飾店更衣室痛哭；陳怡婷則笑說，原本坐輪椅的爸爸直接從床上跳起來，興奮直呼：「我腳都好了！聽到妳入圍，我病都好了！」
愷樂雙胞胎孕肚現形！42歲凍齡近況曝光 上海育兒生活全公開
愷樂在Instagram公開多張生活照，只見她戴著黑色報童帽、身穿白色亨利領（Henley Shirt）長袖上衣，坐在窗邊對鏡自拍，臉上掛著招牌甜笑，42歲的她氣色依舊紅潤，凍齡模樣絲毫看不出歲月痕跡。由於身材仍相當纖細，從正面幾乎察覺不到懷孕跡象，她也幽默在照片上寫下：「這時...
昔峇里島悔婚！徐至琦遭爆秘戀郭鑫 她露面認：是對方主動
女星徐至琦外型亮眼出道多年，先前她曾上薔薔podcast節目透露一度曾跟舊愛論及婚嫁，還已經把賓客都邀請到峇里島，沒想到前一夜她反悔了，決定不要嫁，過程離奇，孰料如今她爆身邊有新歡，傳出是郭鑫。
《鐵拳教育》爆紅！金南佶2度拒演「間接救了劇本」 背後換角內幕曝光
Netflix韓劇《鐵拳教育》自5日上線後迅速衝上話題榜，不僅登上韓國Netflix「今日TOP10影集」冠軍，在全球非英語影集排行榜也名列前茅。根據韓媒《news1》報導，隨著作品熱播，男主角人選背後的換角內幕也再度受到關注，原來劇中教權保護局督察「羅華振」一角，最初曾兩度向演員金南佶發出邀約，但最終遭到婉拒。
每股配息11.47元！「這IPC大廠」去年EPS衝18.5元 董座揭訂單能見度
台股昨（10）日遭遇沉重賣壓，加權指數終場重挫1478.90點，收在43225.54點，跌幅3.31%，創下史上第6大跌點，成交金額達1兆3240.93億元。工業電腦大廠振樺電（8114）同步走弱，終場下跌6.5元、跌幅3.11%，收在202.5元。不過，公司基本面表現仍受到市場關注。
在台長住2個月！始源中文能力優秀接拍台灣影集 超狂卡司曝光
台灣懸疑愛情題材再度紅出海外！在台破400萬次瀏覽的LINE WEBTOON超人氣條漫《要是未曾相遇就好了》收獲大批粉絲，成功進軍國際漫畫市場，於韓國NAVER WEBTOON、NAVER SERIES上架，獲得9.6高分好評，更獲選安古蘭漫畫節推薦作品。網銀國際影視看中作品潛力，推動影視化開發，並攜手紅杉娛樂共同打造。今日正式公布重磅消息，韓流天團Super Junior成員崔始源參與男主角演出，搭檔新生代人氣女星雷嘉汭，準備展開一段跨越時空與道德邊界的驚悚虐戀。
不是連勝文！蔡依珊「街頭開喝」同框小鮮肉被拍 男方驚人身分曝
紅豆食府千金蔡依珊2006年嫁給連勝文，婚後育有兩子，一舉一動都備受關注，而蔡依珊近日釋出到花博造訪酒吧的畫面，只見藏鏡人開玩笑表示「這是年輕人來的地方」，蔡依珊聽完後則妙回「拜託好不好，我很年輕」強調自己心境很年輕，幽默互動引發關注。蔡佩伶報導