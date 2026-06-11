《我的王室死對頭》許楠儁人氣大爆發！哪部劇認識他？在《Sweet Home 2》與金武烈出生入死、《21世紀大君夫人》與IU相親的財閥男！

【文／少女心文室】最近因為演出韓劇《我的王室死對頭》，成為話題中心的許楠儁，受到廣大熱議與討論，許多人是因為看了《我的王室死對頭》才認識他，但事實上許楠儁2019年以演員身分出道，一路演出不少影視作品，說不定在某部韓劇中看過他只是忘記了，包括最近成為話題中心的金武烈，兩人一起出演了《Sweet Home 2、3》是一起出生入死的軍人搭檔，許楠儁還特別出演《21世紀大君夫人》演IU的相親男，趕緊一起來看許楠儁韓劇盤點！

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《我的王室死對頭》許楠儁劇照(圖片來源：SBS)

1. 許楠儁韓劇《Sweet Home 2》2023

讓許楠儁嶄露頭角的作品，可以說是2023年的《Sweet Home 2》，這時還是新人演員的許楠儁在《Sweet Home》第二季中飾演小配角，為軍人角色「姜石燦」為烏鴉部隊下士，當時許楠儁演出MAN爆軍人角色，就吸引不少觀眾眼球，值得注意是，當時在劇中金武烈飾演軍人要角「金英厚」為烏鴉部隊中士，兩人是一起出生入死的弟兄，可以說是基情BL爆棚CP，當時就讓不少觀眾嗑到不行，沒想到近期兩人都因為主演新劇成為話題中心，當年合體畫面再掀熱議！

《Sweet Home 2、3》許楠儁、金武烈劇照(圖片來源：許楠儁IG)

2. 許楠儁韓劇《篡位》2024

許楠儁在2024出演韓劇《篡位》，該劇當時的雙主演為李宰旭、李濬榮，劇情聚焦財閥家族的權力鬥爭，上演土湯匙和金湯匙之間將展開精彩的對決，許楠儁在劇中飾演「河明振」，為查抄強五集團的檢察官，沒有背景、沒有靠山，只能靠成績在檢察廳出人頭地，許楠儁當時在劇中披上西裝服，戴著黑框眼鏡，無聚財閥家族的模樣，雖然只是配角之一，但同樣吸引觀眾的目光！

《篡位》許楠儁劇照(圖片來源：Disney+)

3.許楠儁韓劇《法官大人》2024

不少人認識許楠儁是在《法官大人》，在該劇許楠儁飾演犯罪集團金明民的兒子「金相赫」，為黑幫老大的長子，用憤怒掌控一切，使他和父親一樣冷血又殘暴，也是唯一能動搖父親的人，當同父異母的弟弟身亡後，展開一場毫無慈悲的復仇。許楠儁在該劇中造型，都走黑色路線，包括緊身黑色襯衫，還有全黑的西裝穿搭，讓觀眾直呼許楠儁根本是「西裝暴徒」，在劇中也數度展現精實肌肉，讓觀眾直呼這種硬派角色相當適合他！

《法官大人》許楠儁劇照(圖片來源：許楠儁IG)

4.許楠儁韓劇《現在撥打的電話》2024

就這樣許楠儁一路演到男二角色，在2024夯劇《現在撥打的電話》飾演男二「池相祐」是充滿魅力的精神健康醫學科專家兼YouTuber，在劇中是暗戀女主角蔡秀彬的角色，飾演洪熙珠的大學學長並暗戀著她，小時候在信一育幼院不僅碰過奇怪的事、朋友也陸續失蹤，因此決心要解開這謎團。許楠儁在劇中深情守護蔡秀彬，就時常讓男主角柳演錫大吃飛醋，不過之後許楠儁逐漸與劇中飾演女二的張圭悧發展關係。

《現在撥打的電話》許楠儁劇照(圖片來源：MBC)

5.許楠儁韓劇《問問星星吧》2025

《問問星星吧》為「雷聲大，雨點小」的韓劇，找來主演 李敏鎬、孔曉振、吳正世、韓智恩、金柱憲、李伊等黃金陣容卡司集結，不過卻讓觀眾直呼看不下去，最低收視更下殺1.783%超低收視，讓各界跌破眼鏡，而許楠儁在該劇也有參演，飾演「李勝俊」為ILS老鼠專研宇宙科學家。

《問問星星吧》李礎熙、許楠儁劇照(圖片來源：tvN)

6.許楠儁韓劇《百次的回憶》2025

《百次的回憶》是許楠儁首次獨挑大梁主演男主角的電視劇，並在該劇中周旋兩大女神金多美與辛叡恩，飾演「韓在弼」是英禮和鍾熙命中注定的初戀對象，韓在弼是含著金湯匙出生的百貨公司老闆兒子，光看外表就是一副富家公子哥兒的模樣，在同學中也被稱作「白馬王子富二代」，然而與他光鮮亮麗的外表不同，他的內心因傷痛而千瘡百孔，正處於叛逆的青春期！劇中許楠儁與金多美與辛叡恩的三角戀，甜蜜又虐心，也讓觀眾直呼是電視劇版的「七月與安生」！

《百次的回憶》許楠儁、金多美劇照(圖片來源：JTBC)

7.許楠儁韓劇《21世紀大君夫人》2026

許楠儁在先前特別出演了《21世紀大君夫人》，飾演同樣是財閥出身的「金延俊」，是女主角IU飾演的「成熙周」相親對象之一，雖然短短客串，但令觀眾印象深刻，因為許楠儁在《我的王室死對頭》也飾演財閥，也讓不少觀眾笑稱許楠儁認識林智妍以前，早就穿越到《21世紀大君夫人》相親去了。值得注意是，在《21世紀大君夫人》蔡書安飾演的成熙周的大嫂，兩班貴族之女，在《我的王室死對頭》則飾演許楠儁的相親對象也是財閥女，可以說是另類聯動相當有趣！

《21世紀大君夫人》許楠儁劇照(圖片來源：許楠儁經紀公司IG)

8.許楠儁韓劇《我的王室死對頭》2026

許楠儁演出《我的王室死對頭》可以說是徹底打開演員知名度，在劇中飾演男主角「車世界」為現代瘋批財閥，身為財閥集團繼承人的他，性格相當冷酷瘋批，而且目中無人，沒想到此時面前出現了有如競爭對手般的申瑞霜，兩人經過一番拉扯陷入了熱戀！許楠儁之所以演出該劇會爆紅，不只是劇本有趣，加上許楠儁與對手戲演員林智妍CP感相當有火花，除此之外，觀眾也大讚許楠儁演技一絕，台詞超到位、眼神也讓人淪陷，這個角色非他莫屬，誕生了人生角色！

《我的王室死對頭》許楠儁、林智妍劇照(圖片來源：SBS)

9.許楠儁韓劇《鯨魚星》2027

許楠儁下一步動向也掀起關注，確定主演時代劇《鯨魚星》！該劇為人氣網漫翻拍改編，由文佳煐、崔宇植、許楠儁、孔升妍四大主演共譜日治時期背景的催淚揪心羅曼史，劇情背景設定在1962年京城，故事講述身為貧寒家庭傭人的少女秀雅，在海灘救起獨立運動家姜義賢，兩人進而陷入國族與情感糾葛，秀雅為了保護義賢，不僅失去聲音，最終成為無聲的見證者與犧牲者，是相當催淚揪心的羅曼史劇情，這是將安徒生童話「人魚公主」用韓國感情與歷史背景重新解說的作品！許楠儁飾演「宋海水」是出生於沿海州的獨立運動家，因失去家人而對獨立運動抱著堅定信念，讓觀眾相當期待男神下部新劇變身！

《鯨魚星》漫畫、崔宇植、文佳煐、許楠儁、孔升妍 (圖片來源：NAVER)

以上就是許楠儁歷年出演韓劇盤點，不曉得各位觀眾劇迷，是在哪部韓劇認識許楠儁的呢？另外，許楠儁在2025也出演了IU李知恩歌曲〈Never Ending Story〉的MV男主角，爾後才客串《21世紀大君夫人》可以說是迅速二搭！