《我的英雄學院》動畫最終季封神！單集IMDb衝上9.9分創系列紀錄

動畫《我的英雄學院》最終季第 8 集（167 集）播出後引起全球熱烈的迴響，在知名影評網站 IMDb 上更是一舉拿下 9.9 分（滿分 10 分）的驚人成績，正式成為該系列播出 9 年以來評分最高的一集。根據數據顯示，有超過 4,000 名觀眾一面倒給出 10/10 的滿分評價，粉絲更大讚這集是「2025 年度最讚的一話」

最終季動畫獲得史上最高評價。（圖源：僕のヒーローアカデミア／ヒロアカ アニメ公式）

《我的英雄學院》最終季第 8 集讓許多觀眾多次落淚，回收了從第一季就開始部段提到，深刻描繪主角綠谷出久身上那份帶有脆弱的人性與掙扎，加上幾乎所有英雄們挺身而出，恰到好處響起的配樂，以及聲優們極具張力的演出，將觀眾情緒推到了高點，被粉絲譽為「完美的最終大戰」、「2025 年度最讚的一話」。

當然在《我的英雄學院》獲得極高評價的同時，社群網路上也出現了與同期動畫《一拳超人》第三季的對比討論。相較於前者的高水準製作，《一拳超人》第三季近期表現不如預期，太多靜態畫面、崩壞和鏡頭刪減，導致最新的第 7 集在 IMDb 評分只有 2.8 分的低分（最低是第 6 集的 1.5 分）。兩部知名動漫續作在近期呈現出天壤之別的評價落差，也成為目前動漫圈最熱門的話題之一。