《我的英雄學院》最終季逼哭好萊塢男神！麥可B喬丹親曝爆豪一幕讓他落淚

日本人氣動畫《我的英雄學院》日前迎來最終完結，不僅在動漫圈引發熱烈討論，也吸引不少海外名人關注。好萊塢演員 Michael B. Jordan（麥可 B 喬丹）近日受訪時透露，這部作品甚至成為他「最後一次看電視劇看到哭」的經驗，坦言最終季爆豪勝己的一幕讓他相當感動。

Michael B. Jordan 透露自己看《我的英雄學院》看到哭（圖源：Getty Image / 我的英雄學院）

Michael B. Jordan 一直都是《我的英雄學院》的忠實粉絲，近日接受 W Magazine 訪問時被問到「哪部電影讓他哭」時表示，除了自己的電影《罪人》，以及《世界末日》之外，讓他落淚的還有《我的英雄學院》最終季，角色爆豪勝己的情感轉折，他終於獲得長期以來渴望的認可，來自他始終仰慕、卻認為忽視自己的師長與偶像。Jordan 形容這一幕不僅情感濃烈，整體演出更以史詩般的方式呈現，讓他完全無法招架。

隨著《我的英雄學院》動畫正式畫下句點，作品也在全球粉絲間掀起大量回顧、解析與情感討論，從角色成長、主題收束到最終篇章的演出，都成為社群熱議焦點，而 Michael B. Jordan 的發言，也再次證明這部作品早已突破動畫圈層，在不同文化之間產生共鳴。