《戰地風雲6》免費大逃殺《禁區衝突》菁英賽事12月11日展開，爭奪百萬美元總獎金

今天，《戰地風雲》工作室宣布《戰地風雲 禁區衝突》菁英賽正式登場，這是《戰地風雲》競技項目的巔峰，在全球舞台上展示《戰地風雲》能提供的頂級競技內容。「菁英賽」將於 12 月 11 日展開，旨在為系列作進一步引入競技玩法，同時也為社群提供一種新的晉級方式。最初賽事將提供 100 萬美元總獎金，開放三大區域的600 名參賽者競逐決賽寶座。他們不僅代表社群中最優秀的《戰地風雲》玩家，並且也是世界上頂尖的第一人稱射擊遊戲高手。

（來源：EA官方提供）

每個地區的 50 支小隊將以獨特的競技形式進行比賽：接連六場的《禁區衝突》大逃殺賽事。最終由八強小隊在名為「障礙路線」的殘酷淘汰賽模式中進行正面對決。如此形式將在三個比賽日重複進行，小隊將根據他們的表現獲得「菁英賽積分」。

Twitch 掉寶也會在每個比賽日開啟，讓觀看EA 官方直播或個別參賽者直播的觀眾能獲得獎勵。

「透過《禁區衝突》，我們《戰地風雲》工作室團隊帶來了注入《戰地風雲》核心內容的大逃殺體驗，這款遊戲是與我們熱情的社群所共同開發。」《戰地風雲》執行製作人 Christian Grass 說到。「《戰地風雲™ 禁區衝突》的『障礙路線』模式是我最喜歡的模式，它提供了獨特的錦標賽結構，使其非常適合成為這類競技項目。」

除了「菁英賽」，遊戲團隊也榮幸宣布「公開賽」將作為官方《禁區衝突》社群賽事，於 12 月 12 日星期五展開。「公開賽」為所有遊戲水平玩家提供彼此對抗的機會。只要投入「公開賽」並進行足夠練習，任何一支小隊都有機會晉級「菁英賽」，與世界上最優秀的選手一較高下。透過 Repeat.gg，小隊即可註冊報名參加「公開賽」。

在《禁區衝突》菁英賽和公開賽中，所有賽事都將於不同平台和輸入裝置的環境下進行。

可前往此處查看比賽形式和觀看方式等更多詳情的完整部落格文章。

