《戰地風雲6》輔助瞄準太誇張！國外玩家自己改遊戲檔案避免跟手把玩家一起玩

EA 旗下的射擊遊戲《戰地風雲》系列最新作《戰地風雲6》自封測起就吸引了許多玩家目光，上市之後就以 3 天銷售 700 萬套的成績打破系列最高銷售紀錄，玩家同上更突破 74 萬人，可說是成為目前最受玩家關注的遊戲大作了。不過，對於這款同時推出 PS5、XBOX Series X|S、PC 等跨平台版本的大作來說，如何不同平台玩家的遊戲難度顯然至關重要，才能讓玩家願意跨平台連線遊玩。只是，這次《戰地風雲6》因為跨平台為手把玩家設計的輔助瞄準似乎太過頭了，讓玩家不得不自己修改 PC 版遊戲檔案，避免與使用手把的玩家配對到。

***免責聲明：自己修改遊戲檔案可能會違反著作權法，或者被判定為違規修改而被 Ban 帳號或造成檔案損毀！請先進行檔案備份，思考後果再決定！***

事實上，由於鍵盤與滑鼠在射擊遊戲中明顯能提供更高、更即時的瞄準速度與精準度，因此市面上幾乎所有跨平台射擊遊戲都會給主機平台的玩家「優惠」，加入輔助瞄準功能，讓手把玩家不會被鍵鼠玩家虐的太慘。只是，這次《戰地風雲6》的輔助瞄準似乎做得太過頭了，因此國外玩家 ottr 就在 X 上分享，如果其他《戰地風雲6》玩家也受到手把的輔助瞄準太強所苦，那麼或許可以在電腦中進入以下路徑：「documents/battlefield 6/settings/steam/PROFSAVE」，在檔案中加入一行描述：「GstGameplay.CrossPlayEnable 0」以關閉《戰地風雲6》，以確保玩家不會配對到手把玩家。

Ottr 就抱怨，他也進去過 PS5 的專用大廳，但那場遊戲體驗他整場都不斷被手把玩家的輔助瞄準爆頭擊殺，也讓他直言：「根本是《戰地風雲6》最爛的遊戲體驗！」，也有主機玩家分享，自己不得不降低《戰地風雲6》的輔助瞄準靈敏度，「因為它會自己幫我瞄到我不想打的敵人。」，顯見這次的輔助瞄準機制介入的有多誇張。

不過，Ottr 也提醒，如果修改完檔案之後，可能會因為《戰地風雲6》目前還是很多手把玩家，禁止配對之後可能就會讓自己被放到 AI 場中，但如果未來鍵鼠派的更多玩家有修改檔案，那就能正常配對了。只是，EA 已經確認接下來將會降低《戰地風雲6》輔助瞄準系統的 25% 效果，從而平衡遊戲，因此到時候還有沒有需要自己改檔案才能獲得公平的遊戲環境，就等玩家們測試了。