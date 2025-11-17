《戰慄時空3》哪時公開？超狂粉絲堅持8年每天都在發影片記錄

距離 Valve《戰慄時空2：二部曲》（Half-Life 2: Episode Two）的震撼結局已經過去 18 年時間，玩家社群仍然在期待續作《戰慄時空3》（Half-Life 3），粉絲社群幾乎年年都有各種猜測，從來沒有間斷過。而一位名為 Hazard Time 的 YouTuber 以一種充滿毅力的方式，成為了這個漫長等待的象徵。

二部曲結局留下許多懸念。（圖源：Half-Life 2: Episode Two）

從 2017 年 11 月起，Hazard Time 每天都會上傳一部影片，向世界報告今天是幾月幾號後，就會表示：「今天，《戰慄時空3》沒有任何新消息。」這個看似單調的舉動，他堅持了超過 8 年的時間。

Hazard Time 的影片內容非常的簡單，在早期只是在鏡頭前平淡的播報「沒有新消息」的結論。然而，隨著時間推移，這些影片也慢慢變成一種另類的 Vlog。他開始在影片中分享自己的生活點滴、隨機且簡短的雜談，或是對遊戲社群事件的看法。粉絲們從影片背景的變化、他日漸掌長的鬍子，以及越來越清晰的攝影機畫質中，見證了時間的流逝。

而這種獨特的陪伴感，也讓他的頻道成為部分《戰慄時空》粉絲們的聚集地，大家在此交換著失望與希望。而長達 8 年的堅持，讓 Hazard Time 成了一則傳奇。許多網友都表示敬佩，更有人開玩笑的向 Valve 公司喊話：「就算不是為了我們，也該為了他推出《戰慄時空3》！」雖然 Valve 至今還沒有對《戰慄時空3》有任何表示，但近期《戰慄時空》系列新作代號「HLX」的消息越來越多，各大知名遊戲媒體人、爆料者都在明示與暗示，稱 Valve 將會在這幾週內公開新作，點燃了社群的希望。或許距離 Hazard Time 停止記錄的那一天也越來越接近了。