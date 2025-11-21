《戰慄時空3》真的要來？傳當「Steam Machine」護航大作，粉絲都瘋了
時間過得真的很快，轉眼間，Valve 旗下的知名遊戲系列《戰慄時空》已經問世 27 年了，而距離上一部正統續作，2007 年推出的《戰慄時空2：二部曲》也已經 18 年過去，許多系列粉絲也都在苦苦堅持期待，到底《戰慄時空》的下一部續作何時會到來。結果最近這部經典遊戲系列又有動靜了，市場上似乎有許多風聲傳出，稱《戰慄時空3》即將發表，並且也很有可能在接下來的年度遊戲大獎（TGA2025）頒獎典禮中公開。
綜合外媒報導，事實上早從 2021 年以來，過去四年間國外許多資料挖掘者都不斷在挖掘 Valve 公司旗下的各種專案。其中最受人矚目的就是與 Valve 內部代號「HLX」相關的各種片段程式碼與資料。從已經被資料挖掘者挖出來的東西，HLX 似乎是一款單人第一人稱的非 VR 射擊遊戲，主角也會穿上戰鬥服並在各種關卡對抗外星生物與士兵－聽起來就超像《戰慄時空》系列的續作，並且隨著 Steam 公布旗下新主機 Steam Machine，也有許多《戰慄時空》粉絲認為新主機當然需要護航大作，而 Valve 旗下的第一方遊戲可能就是《戰慄時空3》最適合了。
27 years ago today, Valve released HALF-LIFE, it's first game. pic.twitter.com/9d13MAyAmB
— The Game Awards (@thegameawards) November 19, 2025
並且，年度遊戲大獎（TGA）也在 11 月 19 日時發文慶祝《戰慄時空》初代遊戲的發售 27 週年，也更讓許多《戰慄時空》粉絲都覺得，接下來《戰慄時空3》就要在今年的 TGA2025 頒獎典禮上公布，結束大家 18 年來的期待。而不管怎麼樣，接下來或許我們就能在 12 月 12 日的 TGA2025 頒獎典禮上見真章，一起期待這個已經推出 27 年的經典遊戲系列，能不能在現在這個遊戲世代再掀高潮。
