《戰神》真人影集主角確認！遊戲中「雷神索爾」演員變克雷多斯 故事改編四代

知名遊戲系列《戰神》由亞馬遜 Prime Video 改編真人影集已經進入製作階段，預計 2026 上半年就開拍，今（15）日官方正式確認主角克雷多斯的演員，將由在遊戲中飾演雷神索爾的 Ryan Hurst 擔任。

戰神主角克雷多斯演員確認（圖源：Prime Video）

Ryan Hurst 在《戰神：諸神黃昏》中飾演雷神索爾，憑藉出色的表現曾獲得英國電影學院獎（BAFTA）提名。

而《戰神》真人版確定將改編「北歐篇章」，也就是《戰神》與《戰神：諸神黃昏》的範圍，描述克雷多斯為了撒亡妻「菲」的骨灰而帶著兒子阿特柔斯踏上旅程的故事。