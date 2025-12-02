《戰艦世界》與《戰艦世界：傳奇》更新推出眩目節慶活動歡慶聖誕，活動免費送艦艇

戰遊網 旗下《戰艦世界》（World of Warships）和《戰艦世界：傳奇》（World of Warships: Legends）今天於PC和家用主機平台釋出最新版本更新。《戰艦世界》14.11版本更新作為年度壓軸，匯集眩目節慶活動、滿滿獎勵與精彩新內容， 包含全新的降臨曆與節慶活動通行證，並有多款季節主題迷彩與艦艇同步登場，美輪美奐的極光港和可自由裝飾的聖誕樹也將華麗回歸。節慶氣氛同樣延續至《戰艦世界：傳奇》，全新聖誕城港口隆重登場、玩家可以透過獲得歡樂幣來解鎖聖誕主題獎勵，裝飾這座港口。

隨著 12 月版本更新登場，《戰艦世界》迎來熱鬧的節慶季，滿載豐富的季節性活動與主題獎勵。即日起至2026年1月1日，玩家只要登入遊戲客戶端即可免費領取一艘 IX 階艦艇、兩個「聖誕禮物」以及兩款聖誕主題的永久迷彩。全新降臨曆與全新節慶活動通行證也將於最新版本更新中登場，為玩家帶來更多節慶獎勵。

今年，美輪美奐的極光港將以全新面貌華麗歸來，聖誕樹也將重返，等待玩家進行裝飾。如同去年，放上的飾品越多，港口的節慶氛圍就越濃厚。玩家只要每進行兩場戰鬥即可獲得一件飾品，且不設每日上限。每當玩家的聖誕樹放上 10 件飾品時，或收集齊全 24 種全新飾品時，還將獲得特別獎勵，為節慶增添更多驚喜。

除了這些節慶活動外，遊戲還推出全新Sunset Isles地圖，可供隨機戰鬥及部分合作戰鬥中，對VI 階至超級艦艇開放。14.11版本更新中，船塢將再次展開造船工程，進行 IX 階法國主力艦Roussillon的開工建造。非對稱戰鬥與「時空裂隙」活動也將持續進行，並迎來全新一季的公會戰鬥。同時，「鋼鐵艦隊」將強勢歸來，一口氣帶來六艘強力艦艇，其中包含三艘全新 X 階艦艇：X Aki、X Bremen以及X Hawaii。

《戰艦世界：傳奇》的玩家同樣可享受節慶慶典，全新聖誕城港口正式登場。透過完成各項活動，玩家可獲得節慶專用的歡樂幣以兌換港口裝飾及季節性獎勵，其中包含全新冰封表皮、全新的指揮官裝束，以及神秘盒子。玩家將能夠於全新聖誕快船活動免費啟用「海軍部的支持」來完成新戰役，最終可在兩艘傳奇階級艦艇中選其一的免費戰役：主力艦 Rhode Island 與巡洋艦 Sevastopol。除了這兩艘傳奇階級艦艇外，玩家還可於此過程中解鎖冬季版的泛歐驅逐艦 Orkan，以及眾多其他豐富獎勵。

最後，12 月版本更新中，三艘全新日本混合型主力艦將進入搶先體驗階段，包括 Ise、Suwo，以及 Dewa 。戰爭故事也將帶著兩個全新劇情盛大歸來，包含一個幫助聖誕老人的特殊任務。

